عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هانى مهنا يشكف سر تميز صوت ذكرى عن باقى المطربات|خاص

هانى مهنا وذكرى
هانى مهنا وذكرى

كشف الموسيقار هانى مهنا عن مميزات صوت المطربة الراحلة ذكرى عن باقى مطربات جيلها وذلك بعد ان طرح أغنيته فى ذكرى ميلادها بعنوان “تبقى مين”. 

 

وقال هانى مهنا فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : إن المطربة ذكرى كانت تتمتع بصوت دافئ ولديها احساس غير طبيعى وهو ما كان يميزها عن باقى مطربات جيلها. 

هانى مهنا وكواليس اغنية تيقى مين 

كشف الموسيقار هانى مهنا تفاصيل تقديمه أغنية “تبقى مين” للمطربة الراحلة ذكرى والتى أفرج عنها بعد وفاتها بـ 18 عاما تقريبا.

 

وقال هانى مهنا فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: أن أغنية “تبقى مين” للمطربة ذكرى  تم تسجيلها قبل رحيلها بـ 25 يوما.

 

وأضاف هانى مهنا : بعد رحيلها لم أكن استطيع الكشف عن الأغنية وظهورها إلى النور ولكن بعد فترة من الزمن ومع البحث والتنقيب فى أرشيفى الموسيقى وجدت هذه الأغنية وقررت أن أهديها لها ولجمهورها الذى يعشق صوتها فى عيد ميلادها.

وتقول كلمات الأغنية:

تبقى مين اللي انت سبت عشانها حب سنين
تبقى مين اللي انت بعت وراك قلب حزين
تبقى مين اللي انت بدموعي سقيتها كاس الغرام 
اللي انت بشموعي سقيتها الظلام بتقولها نفس الكلام

يذكر أن آخر البومات ذكرى الغنائية “يوم عليك” تم طرحه في 2003 من إنتاج شركة روتانا وهو نفس العام الذي توفيت فيه وصورت أغنية "بحلم بلقاك" بعد وفاتها وكانت فكرة الكليب حول إحياء ذكراها.

هنادى مهنا وكورونا 

وكشف الموسيقار هانى مهنا عن حقيقة إصابة ابنته الفنانة هنادى مهنا بفيروس كورونا المستجد وذلك أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية المشاركة فيها.

وقال هانى مهنا فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: إن ابنتى هنادى بحالة صحية جيدة ولا حقيقة لما تردد بشان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح هانى مهنا: أن ابنتى هنادى تعرضت إلى نزلة برد بسيطة وهى الآن تتعالج منه وذلك نتيجة أنها تقوم حاليا بتصوير عمل جديد لها وقد تعرضت إلى نزلة البرد نتيجة الأجواء الشتوية.

خاص| هاني مهنا يكشف كواليس آخر أغاني المطربة الراحلة ذكرى

بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. هاني مهنا: ابنتي هنادي بحالة صحية جيدة

هانى مهنا وفيروس كورونا 

كشف الموسيقار هانى مهنا عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا منذ أيام قليلة.

وقال هانى مهنا فى تصريح خاص، إن حالته الصحية فى تحسن، ولكن بشكل طفيف، خاصة أن الفيروس خطير.

وأضاف هانى مهنا : أسير بانتظام على برتوكول العلاج الذى حددته وزارة الصحة ومازلت فى العزل المنزلى.

وكانت نشرت الفنانة نادية مصطفى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار هانى مهنا.

هانى مهنا الموسيقار هانى مهنا المطربة الراحلة ذكرى ذكرى أغنية “تبقى مين”

موضوعات متعلقة

ياسمين صبرى تكشف تعاملها مع العصافير والطيور

ورد محمد تشارك سامر المصري بطولة المسلسل التاريخي أهل الوادي

فيفى عبده تسافر إلى أبو ظبى 21 يناير الحالى

المطربة أروى تطرح أغنية قلبى.. اليوم

دينا محمد حمزة: تجربة شخصية قادتني لفيلم “علاج طبيعي” وجائزة ساويرس.. خاص

أخبار الفن.. حريق في فيلا سهير رمزى.. وأبو زهرة يدخل المستشفى.. وكورونا تصيب نجلاء بدر

الجريمة فى المركز الأول.. 3 ملايين جنيه إيرادات الأفلام أمس

سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير مشاهد ريهام حجاج في يو تيرن.. صور

ترشيحاتنا

بتقنية الهولوجرام..اينشتاين يناقش نجوم الفن في منتدى شباب العالم.. شاهد

بعد تزايد إصابات كورونا بالفريق.. المغرب يستدعي أشرف بن شرقي لأمم أفريقيا

حكيمي يقود تشكيل المغرب أمام غانا في كأس أمم أفريقيا

دخول ابنة مطرب شهير العناية المركزة ويطلب الدعاء لها

من منتدى شباب العالم ..رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر للبنان

بعد ضبط عاطل بسوهاج|احذر.. تداول هذه العملات يقودك للسجن وغرامة مليون جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبارا من اليوم.. مصر للطيران: إجراءات صحية جديدة لراغبي السفر إلى لبنان

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

رئيس تحرير موقع صدى البلد ينعى الراحلة نوران عطا الله المدير التنفيذي لشركة الغنيمي

الكويت: 50% تخفيضا في أعداد العاملين بمقرات الحكومة لمكافحة كورونا

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

تريزيجيه يربك حسابات كيروش قبل مواجهة مصر ونيجيريا بالأمم الإفريقية

التحريات: وفاة نوران عطالله "موظفة" في حادث تصادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من شرم الشيخ| الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم.. وآثار جائحة كورونا محور الجلسات

صدمات متتالية.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير بأول 10 أيام من السنة؟

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

فيديو

بعد تصريح البكبورت.. طليق نيللي كريم يخرج عن صمته ويرد على إساءاتها "فيديو"

ادعوا لهم بالرحمة.. 5 مشاهير رحلوا في بداية العام الجديد

وداع مهيب للإعلامي وائل الإبراشي.. انهيار الأهل وصدمة زملائه.. فيديو

عاصفة ودرجة الحرارة صفر .. تحذير عاجل من الأرصاد |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ