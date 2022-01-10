هانى مهنا يشكف سر تميز صوت ذكرى عن باقى المطربات|خاص

كشف الموسيقار هانى مهنا عن مميزات صوت المطربة الراحلة ذكرى عن باقى مطربات جيلها وذلك بعد ان طرح أغنيته فى ذكرى ميلادها بعنوان “تبقى مين”.

وقال هانى مهنا فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : إن المطربة ذكرى كانت تتمتع بصوت دافئ ولديها احساس غير طبيعى وهو ما كان يميزها عن باقى مطربات جيلها.

هانى مهنا وكواليس اغنية تيقى مين

كشف الموسيقار هانى مهنا تفاصيل تقديمه أغنية “تبقى مين” للمطربة الراحلة ذكرى والتى أفرج عنها بعد وفاتها بـ 18 عاما تقريبا.

وقال هانى مهنا فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: أن أغنية “تبقى مين” للمطربة ذكرى تم تسجيلها قبل رحيلها بـ 25 يوما.

وأضاف هانى مهنا : بعد رحيلها لم أكن استطيع الكشف عن الأغنية وظهورها إلى النور ولكن بعد فترة من الزمن ومع البحث والتنقيب فى أرشيفى الموسيقى وجدت هذه الأغنية وقررت أن أهديها لها ولجمهورها الذى يعشق صوتها فى عيد ميلادها.

وتقول كلمات الأغنية:

تبقى مين اللي انت سبت عشانها حب سنين

تبقى مين اللي انت بعت وراك قلب حزين

تبقى مين اللي انت بدموعي سقيتها كاس الغرام

اللي انت بشموعي سقيتها الظلام بتقولها نفس الكلام

يذكر أن آخر البومات ذكرى الغنائية “يوم عليك” تم طرحه في 2003 من إنتاج شركة روتانا وهو نفس العام الذي توفيت فيه وصورت أغنية "بحلم بلقاك" بعد وفاتها وكانت فكرة الكليب حول إحياء ذكراها.

هنادى مهنا وكورونا

وكشف الموسيقار هانى مهنا عن حقيقة إصابة ابنته الفنانة هنادى مهنا بفيروس كورونا المستجد وذلك أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية المشاركة فيها.

وقال هانى مهنا فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: إن ابنتى هنادى بحالة صحية جيدة ولا حقيقة لما تردد بشان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح هانى مهنا: أن ابنتى هنادى تعرضت إلى نزلة برد بسيطة وهى الآن تتعالج منه وذلك نتيجة أنها تقوم حاليا بتصوير عمل جديد لها وقد تعرضت إلى نزلة البرد نتيجة الأجواء الشتوية.

هانى مهنا وفيروس كورونا

كشف الموسيقار هانى مهنا عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا منذ أيام قليلة.

وقال هانى مهنا فى تصريح خاص، إن حالته الصحية فى تحسن، ولكن بشكل طفيف، خاصة أن الفيروس خطير.

وأضاف هانى مهنا : أسير بانتظام على برتوكول العلاج الذى حددته وزارة الصحة ومازلت فى العزل المنزلى.

وكانت نشرت الفنانة نادية مصطفى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار هانى مهنا.