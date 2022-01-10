قنا تشن حملات إزالة للمطبات العشوائية بقرية الغوصة

أزالت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، التابعة لمركز قنا، اليوم الإثنين، برئاسة وليد عبدالغني رئيس القرية، ١٢ مطبا عشوائيا بقرية الغوصة لتمهيد الطريق وتسيير حركة المرور بشوارع القرية.

وقال عبدالغني، إن مجلس قروي أولاد عمرو، أزال سابقاً ١٤ مطب صناعي بمطلع أكتوبر الماضي بجميع الطرق والشوارع الرئيسية بالقرية، تمهيداً للطرق والشوارع، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا .

وأشار عبدالغني، إلى أن الوحدة أولاد عمرو استعانت بجليدر الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لتمهيد الطرق وإزالة المطبات العشوائية، ضمن خطة تمهيد الطرق والشوارع أمام المارة بجميع قرى ونجوع المحافظة.

وناشد عبدالغني، المواطنين بعدم إنشاء المطبات الصناعية بشكل عشوائي، إلا بتصريح مسبق من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وإدارة مرور قنا، وفي حال مخالفة ذلك يتم إزالة المطب بشكل فوري مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أنور، أن الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا و توابعها ، مستمرين بإزالة كافة المطبات الصناعية والعشوائية بجميع شوارع مدينة قنا وتوابعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف يقوم بإنشاء مطب صناعي دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك.





إزالة المطبات العشوائية بقنا

إزالة المطبات العشوائية بقنا

إزالة المطبات العشوائية بقنا

إزالة المطبات العشوائية بقنا