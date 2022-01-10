عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تشن حملات إزالة للمطبات العشوائية بقرية الغوصة

إزالة المطبات العشوائية
إزالة المطبات العشوائية بقنا

أزالت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو، التابعة لمركز قنا، اليوم الإثنين، برئاسة وليد عبدالغني رئيس القرية، ١٢ مطبا عشوائيا بقرية الغوصة لتمهيد الطريق وتسيير حركة المرور بشوارع القرية.

 

وقال عبدالغني، إن مجلس قروي أولاد عمرو، أزال سابقاً ١٤ مطب صناعي بمطلع أكتوبر الماضي بجميع الطرق والشوارع الرئيسية بالقرية، تمهيداً للطرق والشوارع، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا .

 

تضامن قنا تنظم رحلة ترفيهية للأيتام بمدينة الغردقة

ماس كهربائى يتسبب فى اندلاع حريق بشقة سكنية في قنا

 

وأشار عبدالغني، إلى أن الوحدة أولاد عمرو استعانت بجليدر الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لتمهيد الطرق وإزالة المطبات العشوائية، ضمن خطة تمهيد الطرق والشوارع أمام المارة بجميع قرى ونجوع المحافظة.

 

وناشد عبدالغني، المواطنين بعدم إنشاء المطبات الصناعية بشكل عشوائي، إلا بتصريح مسبق من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وإدارة مرور قنا، وفي حال مخالفة ذلك يتم إزالة المطب بشكل فوري مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وأضاف أنور، أن الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا و توابعها ، مستمرين بإزالة كافة المطبات الصناعية والعشوائية بجميع شوارع مدينة قنا وتوابعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف يقوم بإنشاء مطب صناعي دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك.


 

إزالة المطبات العشوائية بقنا 
إزالة المطبات العشوائية بقنا 
إزالة المطبات العشوائية بقنا 
إزالة المطبات العشوائية بقنا 
إزالة المطبات العشوائية بقنا 

 

قنا مطب عشوائى قرية الغوصة حركة المرور أولاد عمرو المطبات الصناعية

موضوعات متعلقة

إزالة 67 حالة تعدٍ على أملاك الري بقريتي الدير الشرقي والغربي بقنا

حياة كريمة تحول المراشدة إلى أول قرية رقمية فى المحافظات

ترشيحاتنا

اشعلت النيران في جسد زوجها..تاجيل محاكمة ربة منزل في دار السلام

كبرى الشركات والبنوك ومجموعة كليوباترا.. أحمد موسى يكشف رعاة منتدى شباب العالم

دراسة: انخفاض ظاهرة صواعق البرق بسبب إغلاق كورونا في 2020

ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme 9i للفئة المتوسطة.. سعر ومواصفات

البنك المركزي يحدد ضوابط السيولة الطارئة للجهاز المصرفي

هجوم إرهابي.. رئيس كازاخستان: مقاتلون أجانب يقفون وراء أعمال العنف في البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

اعتبارا من اليوم.. مصر للطيران: إجراءات صحية جديدة لراغبي السفر إلى لبنان

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

رئيس تحرير موقع صدى البلد ينعى الراحلة نوران عطا الله المدير التنفيذي لشركة الغنيمي

وفاة أرملة اللواء عمرو سليمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 12 عاما.. طفلة مصرية تحصل على الزمالة في العلوم البيولوجية بأمريكا..تفاصيل

بوابة الدخول للجمهورية الجديدة.. كيف ساعد وعي القيادة السياسية في التحول الرقمي؟

من شرم الشيخ| الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم.. وآثار جائحة كورونا محور الجلسات

صدمات متتالية.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير بأول 10 أيام من السنة؟

فيديو

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

بعد تصريح البكبورت.. طليق نيللي كريم يخرج عن صمته ويرد على إساءاتها "فيديو"

ادعوا لهم بالرحمة.. 5 مشاهير رحلوا في بداية العام الجديد

وداع مهيب للإعلامي وائل الإبراشي.. انهيار الأهل وصدمة زملائه.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ