فرج عامر: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم باستفتاء الفيفا

قال المهندس فرج عامر، رئيس سموحة السكندري السابق ، ان محمد صلاح ، لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزى ، افضل لاعب في العالم باستفتاء الفيفا .

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك “ محمد صلاح أفضل لاعب في العالم باستفتاء الڤيڤا ”.

أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الجميع فى المنتخب لديه تركيز كامل من أجل الظهور بأفضل شكل ممكن خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية الجارية بالكاميرون .

وقال صلاح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر ونيجيريا إن المنتخب ليس المرشح الأقوى للفوز بالبطولة ، ولكن الجميع لديه رغبة فى بذل أقصى جهد ممكن للفوز بها واختراق كل التوقعات .

وأضاف : " أتواجد مع منتخب مصر من 10 أعوام وأحلم بالتتويج مع المنتخب بلقب قاري، الأمم الإفريقية بطولة قوية ولدينا إصرار كبير في الفوز بها وقادرون على ذلك رغم قوة المنافسين ".