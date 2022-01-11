ضحايا لقمة العيش.. غرق 8 بالمنوفية عقب سقوط سيارة من أعلى معدية.. فيديو

يتجمعون على أطراف فرع رشيد منتظرين خروج جثامين أبنائهم أشعلوا النيران وافترشوا الطريق بحثا عن أبنائهم الذين ابتلعتهم المياه إثر سقوط سيارة ربع نقل كانت تنقلهم من محافظة الجيزة إلى المنوفية.

خرجوا علشان ٥٠ جنيه .. هكذا ردد أهالي أشمون أثناء انتظارهم انتشال ٦ من أبنائهم راحوا ضحية لقمة العيش أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع.

وأكد الأهالي أن أعمار الضحايا تراوحت بين ١٣ الي ٢٠ عاما وبينهم فتيات حيث تم انتشال جثتين وهم زينب عبد المؤمن 17 سنة وسعيد سعد الطناني 13 سنة وتم نقلهم إلي الوحدة الصحية بالقطا في محافظة الجيزة.

حيث فوجئ الأهالي بسقوط سيارة ربع نقل اثناء تواجدها اعلي معدية سقطت داخل فرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاها للبر الآخر باتجاه المنوفية.

حيث كانت تقل السيارة عمالة من قرية بالمنوفية للعمل في محافظة الجيزة حيث كانت تمر السيارة اعلي معدية من قرية القطا الي البر الثاني عزبة الرمل اشمون في محافظة المنوفية.

وطالب الأهالي بسرعة استخراج ٦ من أبناءهم من المياه حيث ما زال الأهالي يفترشون الطريق في انتظار جثامين أبناؤهم بعد انتشال ١٤ ناجيا حتي الان بحاله جيدة وجاري استكمال اعمال المسح .

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، أنقذت ١٥ طفلا عقب سقوط سيارة ربع نقل تقل ٢٣ منهم من أعلى معدية في نهر النيل بمنشأة القناطر.

وتجرى الآن قوات الإنقاذ النهري البحث عن ٦ مفقودين عقب انتشال جثتين لقيا مصرعهما غرقا فور سقوط السيارة.

وكشفت تحريات الأجهزة الامنية بالجيزة تفاصيل جديدة في غرق سيارة ربع نقل سقطت من اعلى معدية بنهر النيل في قرية القطا بمنشأة القناطر.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى أن السيارة كانت نقل ٢٣ طفل ١٠ فتيات و١٣ صبي عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض وأثناء صعود السيارة اعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل وسقطت من الجهة الأخرى بالمياه.

وأضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم مجدي موسى وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر ان الاطفال من عزبة جمال الفرنساوي بقرية طاليا محافظة المنوفية ويذهبون يوميا للمزرعة في السيارة التي تعود لإعادتهم مرة أخرى لمنازلهم.

وقالت التحريات إن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثتين فقط من بين المفقودين بينما يتم البحث عن الباقين لعبور بعضهم للبر الآخر من النيل في المنوفية.