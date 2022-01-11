شرف وفخر كبير.. طارق الإبياري وأمير المصري يعلقان على مشاركتهما بمنتدى شباب العالم.. فيديو

علق الفنان طارق الإبياري، على مشاركته في منتدى شباب العالم، وكونه سفيرا للمنتدى، قائلا: : "شرف وفخر كبير".



وأضاف "الإبياري"، خلال حواره ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "شرف كبير أن يتم اختياري سفير للمنتدى"، لافتا: "الافتتاح شيء مشرف جدا".

وقال الفنان أمير المصري،: "المنتدى حدث عظيم يحدث على أرض مصر، وشباب جاء من مختلف دول العالم لمصر من أجل حضور المنتدي"، مردفا: "الرئيس السيسي دائما يدعم الشباب".



وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، حيث أعلن الرئيس، عن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلًا: "باسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل".



وفى مستهل الكلمة، رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشباب العالم في النسخة الرابعة من منتدى شباب العام، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل شباب العالم؛ وخاصةً في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني، والتي تحتّم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا.



وأضاف الرئيس، قائلاً إن "حكمة الخالق أن نكون مختلفين، دون تمييز في هذا الاختلاف".، مؤكدًا على ضرورة تشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف.



‎وأضاف، إن لا سبيل للإنسانية لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام.



واختتم الرئيس الكلمة مُعلنًا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، قائلًا: "يشرفني بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على الخير اجتمعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل".