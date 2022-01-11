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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدود باتجاه جارتها الجنوبية

صاروخ كوري
صاروخ كوري

أطلقت كوريا الشمالية، مقذوفا غير محدودا باتجاه الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.

و أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باتجاه البحر، في أول تجربة تجريها بيونجيانج في العام الجديد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول، في بيان، إنّ المقذوف أطلق من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة باتجاه البحر، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل في الحال.

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أول تجربة في 2022.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا نحو البحر

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وأشار تقرير لقناة "الغد"، إلى أنه في 2021 أعلنت كوريا الشمالية أنّها أجرت سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ بالستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.

وتأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة في الوقت الذي لم تردّ كوريا الشمالية على الدعوة التي وجّهتها إليها الولايات المتّحدة لإجراء محادثات بين البلدين.

كوريا الجنوبية هيئة الأركان المشتركة كوريا الشمالية العام الجديد الجيش الكوري

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