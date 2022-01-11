ريهام أيمن تنشر صور حفل خطبة شقيق شريف رمزي وتعلق:سعيدة جدا ليكم

ريهام أيمن تنشر صور من حفل خطبة شقيق شريف رمزي وتعلق:سعيدة جدا ليكم

هنأت الفنانة،ريهام أيمن،شقيق الفنان شريف رمزي بمناسبة خطبته،ونشرت مجموعة صور من الإحتفال عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكان من بين المدعويين الفنان هشام ماجد وزوجته.

وكتبت ريهام أيمن مهنئة العروسين :(مبروك..سعيد جدًا ليكم، اتمني يكون مستقبلك مليئًا بالسعادة والضحك والحب اللامتناهي).

كان الفنان شريف رمزي، قد هنأ زوجته الفنانة ريهام أيمن، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورًا تجمعه بهاعبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".



وعلق شريف رمزي عليها: "دايماً بنتقد الناس اللي بتكتب لبعض رسايل علي السوشيال ميديا لكن إنتي تستاهلي اني اقولك بحبك قدام الناس كلها وأعرفهم انك أحلى وأجمل أم وست وزوجة في العالم، كل سنة وأنتي طيبة وعقبال مليون سنة يا حبيبتي".