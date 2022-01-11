شاهد.. محافظ الغربية يطمئن على سير الامتحانات للطلاب بمدارس المحلة الكبرى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، أداء الطلاب لامتحانات نصف العام بمدارس المحلة الكبرى، وذلك بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية أداء طلاب الصف الثاني الاعدادي لمادة اللغة العربية بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية إلى جانب أداء طلاب الصف الخامس الابتدائي لمادة العلوم بمدرستي عبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات ومدرسة ناصر الابتدائية.

وأشاد المحافظ باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، من توفير أدوات التطهير والتعقيم، التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، الأستاذ علاء النمر رئيس حي أول المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.