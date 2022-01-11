آسر ياسين مهنئا مصطفى درويش بعيد ميلاده: الجدع أبو قلب أبيض

هنئ الفنان أسر ياسين ، الفنان مصطفي درويش بعيد ميلاده، ونشر صورة تجمعهم وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلق آسر ياسين، علي الصورة قائلا : " النهاردة عيد ميلاد الدرش الجدع أبو قلب أبيض ".

يذكر أن الفنان" أسر ياسين"، قال إن مسلسل الثمانية الذى سوف يشارك بالعمل فيه هو عمل ينافس الأعمال العالمية وذلك لوفرة العناصر من كتابة و إخراج و الإنتاج و السيناريو بالإضافة إلي طاقم العمل.

وأضاف آسر ياسين ، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" يحدث فى مصر" المذاع على قناة"mbc مصر"، أن أحداث المسلسل مكتوبة بشكل تشويقى و أكشن و به العديد من الأحداث.

وأوضح آسر ياسين، أن المخرج أحمد مدحت من المخرجين المبدعين ، مشيرا إلى أنه كان يتمنى العمل معه .

وتابع آسر ياسين : كل شئ فى المسلسل متاح لنا ومدير التصوير من ايسلندا و مهندس الصوت من نيويورك بجانب النجوم الكبار المشاركين في العمل و منهم الفنان خالد الصاوى و غادة عادل.