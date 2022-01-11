كأنه مشهد بفيلم.. 80 نعامة تجوب شوارع مدينة صينية.. فيديو

في مشهد طريف وجديد من نوعه، هربت قرابة الـ 80 نعامة من مزرعة محلية في مدينة تشونجزو بجنوب الصين، محققة مسيرة غير مسبوقة لفتت أنظار السكان جميعاً.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن حوالي 80 نعامة استطاعت الهرب عندما لم يتم إغلاق باب الحظيرة بشكل صحيح لتجوب شوارع المدينة من بعدها.

واستطاعت قوات الشرطة القبض على معظم الطيور الهاربة التي قد يصل وزنها المثير للإعجاب عادة إلى 100 كيلوجرام بمساعدة ضباط الشرطة.

وبدأ سكان مدينة تشونغزو بتصوير مقاطع فيديو، حيث يمكن للمرء أن يرى كيف تسير الطيور بسرعة هائلة على الأسفلت، دون أي عقبات في طريقها مثل السيارات والأعمدة والأشجار.

ولحسن الحظ، لم يصب أحد من سكان منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوب الصين بأذى.

أسعار وفوائد النعام

تتميز تربية طائر النعام بأنها مربحة على جميع الأصعدة، حيث إن كل منتج في النعام يستخدم ويباع ويصنع منه العديد من المنتجات المميزة سواء من اللحم أو الجلد أو الريش… إلخ، ومن منتجات النعام التي تثير فضول الناس أو اشمئزازهم وعدم معرفتهم بفوائدها أو أسعارها أو طبيعة مذاقها هي بيضة النعام التي تعد أكبر بيضة طائر في العالم.

والتقى موقع «صدى البلد» بيوسف العدلي أصغر رجل أعمال في مصر يمتلك مزرعة نعام، حيث قام بقلي بيضة نعام مباشرة والحديث عن فوائدها وأسعارها، وكذلك قام بشي كبدة النعام وتحدث عن فؤائدها وأسعار “أكلة الملوك” كما تعرف منذ القدم.

وأوضح يوسف العدلي في فيديو لموقع «صدى البلد»، أن بيضة النعام غنية بالبروتينات وبالمعادن الغذائية، خاصة الفوسفور والبوتاسيوم والحديد، وكميات جيدة من فيتامينات “أ” و"د"، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من البروتين ومعظم الأحماض الأمينية الأساسية.

وأضاف أصغر رجل أعمال في مصر أن وزن بيضة النعام يصل إلى 2 كيلو بما يعادل حجم 24 أو 30 بيضة من بيض الدواجن العادي، ويصل سعرها للأكل إلى 70 جنيها مصريا، مبينا أن مذاقها ورائحتها جميلة والأفضل قليها باستخدام الزبدة.

وأشار مربي طائر النعام إلى أن بيضة النعام تكون بالشكل الدائري وباللون الكريمي، وقشر بيضة النعام أكثر سمكاً من معظم أصناف البيض الأخرى، كما يبلغ متوسط طول البيضة حوالي 15 سم وعرضها 12 – 13 سم.

ولفت يوسف العدلى إلى أن كبدة النعام مفيدة جدًا، وكذلك لحمه الذي يتميز بفوائده العديدة مثل: المحافظة على صحة القلب والحد من خطر الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية عن خفض مستوى الكوليسترول في الدم، والحد من تراكم الدهون في الجسم وزيادته لأنه يحتوى على نسبة دهون قليلة.

وأوضح أصغر مربي للنعام في مصر أن لحم النعام يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، فهو يعزز صحة الجهاز المناعى ويحميه من الأمراض والعدوى، ويعمل على تنشيط الجسم وتقوية العضلات والمفاصل، كما أنه يقوى الأعصاب .

ونوه أصغر رجل أعمال في مصر إلى أن سعر بيع لحم النعام يترواح بين 225 و250 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الريش منه يتراوح من 1000 إلى 1500 جنيه، فهو يعد من أغلى أنواع الريش في العالم، ويستخدم في صنع الديكورات والزينة والإكسسوارات الحريمي، وتنظيف المنازل والأغراض صغيرة الحجم مثل الأنتيكات.