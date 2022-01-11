التهاب الكبد الوبائي سي الأعراض والأسباب والعلاج

تمر معظم أعراض التهاب الكبد الوبائي سي دون أن يلاحظها

التهاب الكبد الوبائي من أخطر أنواع التهاب الكبد.

تحدث عدوى التهاب الكبد الوبائي سي بسبب فيروس التهاب الكبد سي الذي ينتقل عن طريق الدم إلى الدم.

يعد التهاب الكبد الوبائي من أخطر أنواع التهاب الكبد. عندما يصاب الشخص لأول مرة بالتهاب الكبد الوبائي سي ، قد تظهر عليه أعراض قصيرة المدى تُعرف بالعدوى الحادة، بعد مرحلة العدوى الحادة ، لا يتخلص معظم الناس من الفيروس من أجسامهم، يبقى الفيروس في أجسامهم وقد يتسبب في مرض الكبد المستمر. يمكن أن يسبب هذا مشاكل طويلة الأمد ويسمى العدوى المزمنة. يمكن للأشخاص المصابين بعدوى مزمنة أن ينقلوا العدوى إلى أشخاص آخرين. هم حاملون للالتهاب الكبدي الوبائي سي.

انتشار:

ما يصل إلى 50000 أسترالي لا يعرفون حتى أنهم مصابون بالتهاب الكبد سي.

يُعتقد أن أكثر من 300 ألف أسترالي مصاب بالتهاب الكبد سي.

في كل عام ، يُكتشف أكثر من 2500 من سكان كوينزلاند مصابين بالتهاب الكبد الوبائي سي.



العلامات والأعراض:



عادة ما يكون التهاب الكبد الوبائي مرضًا طويل الأمد (مزمنًا) وغالبًا لا توجد أعراض. يعاني عدد قليل فقط من الأشخاص من مرض قصير الأمد (حاد) مع التهاب الكبد سي.

ومع ذلك ، فإن بعض الأعراض التي قد تظهر مع التهاب الكبد الوبائي الحاد تشمل:

اصفرار الجلد ومقل العيون (اليرقان).

لون برتقالي غامق أو لون الشاي

غثيان التعب وكبد منتفخ ومؤلّم (الجانب الأيمن من البطن).



يصاب معظم المصابين بالتهاب الكبد سي الحاد بعدوى التهاب الكبد سي المزمنة. أولئك الذين يصابون بعدوى مزمنة معرضون لخطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الخلايا الكبدية والفشل الكبدي. أولئك المصابون بالعدوى المزمنة يظلون معديين للآخرين.

تمر معظم أعراض التهاب الكبد الوبائي سي دون أن يلاحظها أحد وقد لا تحدث لبعض الوقت. يظل الشخص معديًا خلال المرحلة الحادة وطوال العدوى المزمنة. هم ليسوا معديين إذا كان لديهم اختبارات الدم التي تشير إلى أنهم قادرون على إزالة الفيروس.

اختبارات:

إجراء اختبارات الدم هو الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي. يمكن أن تظهر اختبارات الدم أيضًا ما إذا كان هناك أي ضرر للكبد، الاختبار الأول للأجسام المضادة ، أما الاختبار الثاني فيبحث عن وجود الفيروس نفسه.

في بعض الأحيان ، يكون اختبار الأشخاص إيجابيين للأجسام المضادة ، ولكنها سلبية بالنسبة للفيروس. هذا يعني أن الفيروس كان في دمائهم ولكنه ذهب الآن. هذا لا يعني أنهم محصنون. يمكن أن تصاب بالعدوى مرة أخرى.

يوصى باختبار التهاب الكبد سي من أجل:

الأشخاص الذين قد قاموا بأنشطة عالية الخطورة مثل:

المخدرات عن طريق الحقن

الحصول على ثقوب في المنزل أو وشم في الفناء الخلفي

الانخراط في أعمال جنسية أو أي نشاط بدني آخر ينطوي على اتصال الدم بالدم.

الأشخاص الذين كانوا في السجن

الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40-60 عامًا (الذين قد يكونون قد تعرضوا منذ سنوات عديدة دون أن يعرفوا ذلك)

الأشخاص الذين خضعوا لنقل الدم قبل عام 1990

الأشخاص الذين خضعوا لإجراء طبي أو طب الأسنان في العالم النامي

أي شخص سبق له إجراء فحص غير طبيعي للكبد

المهاجرين من المناطق مع ارتفاع معدل انتشار التهاب الكبد C. انظر علم الأوبئة العالمية من التهاب الكبد C المعلومات عدوى الفيروس التي تقدمها المراكز الامريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها

الأشخاص الذين ولدوا لأم مصابة بالتهاب الكبد سي.

من الممكن أيضًا أن ينتشر التهاب الكبد الوبائي سي من خلال شفرات الحلاقة وغيرها من معدات النظافة الشخصية.

علاج او معاملة:

تقدم العلاج

أصبح علاج جديد لالتهاب الكبد متاحًا على برنامج تلفزيوني في 1 مارس 2016. وهو يوفر العديد من الفوائد مقارنة بالعلاجات السابقة بما في ذلك:

معدل الشفاء 97٪.

فترة علاج أقصر (8 أو 12 أو 24 أسبوعًا)

أسهل في الاستخدام

آثار جانبية أقل.

حتى وقت قريب ، قد يستغرق علاج التهاب الكبد C من 6 إلى 12 شهرًا وقد يتسبب في آثار جانبية جسدية ونفسية.

الوصول إلى العلاج

سيراقب طبيبك صحتك فيما يتعلق بحالة التهاب الكبد سي لديك. قد يقترحون عليك الخضوع للعلاج. يمكن لطبيبك العام أن يصف هذه الأدوية الجديدة بالتشاور مع أخصائي طبي. يمكن للأخصائيين وصف هذه الأدوية بشكل مستقل.

بمجرد أن يصف طبيبك أو الأخصائي الدواء ، يمكنك طلبه من الصيدلي المحلي. قد يكون لدى الصيدلي الخاص بك الدواء بالفعل في المخزن أو قد يحتاج إلى طلبه ، الأمر الذي قد يستغرق يومًا أو يومين للوصول.

جدارة - أهلية

الأدوية متاحة لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا المصابين بالتهاب الكبد C المزمن والمسجلين لدى Medicare. سيكون المرضى مؤهلين للحصول على الأدوية الجديدة بما يتماشى مع اللوائح الموضحة في جدول الكومنولث PBS. سيكون طبيبك قادرًا على تقديم المشورة إذا كنت تفي بهذه المتطلبات وسيدير ​​علاجك ويقرر خيار / خيارات العلاج الأنسب.

ماذا يشمل العلاج

تستغرق دورة العلاج من 8 إلى 24 أسبوعًا ، وهي أقصر بكثير من العلاجات السابقة. تستمر الدورة الأكثر شيوعًا لمدة 8-12 أسبوعًا. يحتاج المرضى الآن فقط إلى تناول 1-3 أقراص مرة أو مرتين في اليوم. قد يحتاج المرضى الآخرون إلى تناول ما يصل إلى ثلاثة أدوية في وقت واحد. قد يحتاج عدد قليل من المرضى إلى استخدام حقنة وأخذ أقراص.

العناية بالنفس

يُنصح الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد سي بما يلي:

الحد أو تجنب الكحول. يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الوبائي سي المزمن التفكير بجدية في عدم شرب الكحول على الإطلاق. يمكن أن يزيد الكحول من إصابة الكبد.

الحفاظ على نظام غذائي صحي متوازن

الحصول على قسط كاف من الراحة.



ناقل حركة:

ينتقل التهاب الكبد الوبائي ج عن طريق دخول الدم المصاب إلى مجرى الدم لشخص آخر. غالبًا ما يشار إلى هذا باسم ملامسة الدم.

يمكنك الإصابة بالتهاب الكبد سي من خلال:

إعادة استخدام أو مشاركة معدات حقن المخدرات بما في ذلك الإبر والمحاقن والملاعق وماء الخلط والعواص



مشاركة معدات الوشم أو الثقب

مشاركة معدات النظافة الشخصية ، مثل شفرات الحلاقة أو فرش الأسنان مع شخص مصاب.

لا ينتقل التهاب الكبد الوبائي سي عن طريق الاتصال الاجتماعي أو مشاركة أشياء مثل الأواني الفخارية وأدوات المائدة والاستحمام والمراحيض.

تشمل المخاطر الأقل شيوعًا الاتصال الجنسي حيث يوجد الدم ، ونقل الدم قبل عام 1990 ، والإجراءات الطبية وطب الأسنان غير المعقمة ، والإجراءات التجميلية التي تنطوي على ثقب الجلد وانتقال من الأم إلى الطفل.