البحرين.. القائد العام لقوة الدفاع يلتقي رئيس النواب الأردني

استقبل الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة ،عبدالكريم الدغمي رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بحضور أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع.

ووفق صحيفة الأيام، رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين برئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، النابعة من الحرص الكبير والدائم الذي يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، وأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لمواصلة تطويرها في كافة المجالات.

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري، وسعادة السيد رامي صالح وريكات العدوان، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.