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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تأثير تناول وجبة واحدة في اليوم

أفضل طريقة صحية لنزول الوزن مع خبيرة التغذية ريهام العراقي.. فيديو

ريهام العراقي، أخصائية
ريهام العراقي، أخصائية تغذية علاجية

كشفت ريهام العراقي، أخصائية تغذية علاجية، عن الطريقة الصحية لنزول الوزن الزائد، موضحا أنه يجب اتباع الأساليب الصحيحة للحرق، لان نسبة الحرق تختلف من شخص لأخر.


وأضافت «ريهام العراقي» خلال لقائها مع برنامج «طبيب البلد» المُذاع على فضائية «صدى البلد»، أن نظام الحرق الخطأ قد يكون سبب في نزول الوزن سريعا، ولكن قابل للعودة لزيادة الوزن.


وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، إن تناول وجبة واحدة في اليوم من أجل فقدان الوزن يؤدي إلى الإصابة بالأمراض، وبعدها يتم حرق الدهون ويشعر الإنسان بالهبوط، وبالتالي تكون الشهية مفتوحة.

أوضحت أ«ريهام العراقي» أن شرب المياه لا يجب أن يكون دفعة واحدة، لأن هذا لن يؤدي إلى استفادة الجسم من المياه بالصورة المطلوبة، تناول اللحوم الحمراء بصورة كبيرة قد يؤدي إلى الإصابة بالإمساك، مشددة على ضرورة تناول الخضروات بكثرة، وعدم "تسبيك" الطعام، وتناول الفاكهة مرتين يومياً.
 

ريهام العراقى تغذية علاجية الوزن الزائد نسبة الحرق طبيب البلد

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