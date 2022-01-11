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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان .. ضبط شبكة للتهريب والاتجار بالبشر

صدى البلد

أعلنت السلطات الأمنية في لبنان، اليوم الثلاثاء، توقيف عدد من المطلوبين الذين يشكلون شبكة للتهريب والاتجار بالبشر عبر البحر إلى قبرص.

وقالت شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي، في بيان:"إنه بتاريخ 5-1-2022، وأثناء إقامة حاجز ظرفي في محلة "سيتي كومبلِكس" – طرابلس، من قبل عناصر مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، اشتبهت العناصر بسيارة من نوع "BMW" لون أسود، على متنها ثلاثة أشخاص من التابعية السورية: ع. ع. (من مواليد عام 1979)، س. ح. (من مواليد عام 1990)، م. ح. (من مواليد عام 1990)، وبتفتيشهم والسيارة، عثر بداخلها على حقيبة لون أبيض بداخلها 3 أساور من الذهب، ومبلغ 7797 دولارا أمريكيا، و7،803،000 ليرة لبنانية".

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وأضافت: "بالتحقيق معهم، اعترفوا أن المبالغ المالية وكمية الذهب المضبوطة بحوزتهم، هي لقاء تهريب أشخاص إلى قبرص عبر البحر. كما تبين أن الموقوف (ع. ع.)، هو الرأس المدبر لشبكة التهريب والاتجار بالأشخاص، وبقيامه سابقا بتهريب العديد من الأشخاص على متن 6 قوارب عبر البحر، مقابل مبلغ 3000 دولار أمريكي عن كل شخص، وذلك بالاشتراك مع: ع. أ. (مجهول الهوية) الملقب بـ "ابو حمزة"، وم. ش. (مجهول الهوية) الملقب بـ "ابو علي الطرابلسي"، وأ. س. (من مواليد عام 1981، لبناني)، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّة، جرى تحديد مكان إقامة (أ. س.)، في بلدة ببنين – عكار، حيث أوقفته دورية من المفرزة المذكورة، وبرفقته المدعو أ. ص. من مواليد عام 1965، لبناني".

وكشفت أنه "تبين أن الأخير هو أحد الرؤوس المدبرة لـ"عبّارة الموت" التي انطلقت بتاريخ 14-9-2020، من طرابلس، وراح ضحيتها 7 أشخاص، بينهم طفلان، وبحقه بلاغ بحث وتحر بجرم تهريب أشخاص، ومذكرة توقيف بجرم الاتجار بالأشخاص والاحتيال".

لبنان شبكة الاتجار بالبشر قبرص شعبة العلاقات العامة

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