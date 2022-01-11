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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تجديد تعيين الدكتور أيمن طاجن مديرًا للإدارة العامة للسيرة بأعلى الشئون الإسلامية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور أيمن إبراهيم طاجن مديرًا عامًا للإدارة العامة لبحوث ودراسات وموسوعات السيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 

الأوقاف تطلق دورات الثقافة الإسلامية لغات

تعقد وزارة الأوقاف سلسلة من دورات الثقافة الإسلامية لغات، يأتي هذا في إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي عالميًا ، وفي سبيل إعداد وتأهيل أئمتها للتعامل مع العصر بأدواته ، وبخاصة الأئمة الذين يتم إعدادهم للإيفاد للخارج ممن يتقنون إحدى اللغات الأجنبية أو أكثر من لغة . 


الدورة الأولى : دورة اللغة الإنجليزية .
المستهدف : الأئمة والواعظات الذين يجيدون اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا ، والراغبون في التزود بالثقافة الإسلامية الصحيحة من أساتذة اللغات الأجنبية ومعلميها وخريجي أقسام اللغة الإنجليزية.


الشروط : الحصول على مؤهل جامعي واجتياز اختبار القبول في اللغة الإنجليزية وأساسيات الثقافة الإسلامية.
مقر الدراسة : أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر ، مع توفير إقامة للمتدربين أثناء الدورة .
طبيعة الدورة : تقوم الدورة على بعدين : الثقافة الشرعية ، واللغة الإنجليزية .
طبيعة التدريس : محاضرات في اللغة الإنجليزية وأخرى في العلوم الشرعية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية على أيدي كبار الأساتذة المتخصصين.

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الأوقاف تطلق دورات الثقافة الإسلامية لغات


أهداف ومميزات الدورة :
أولاً : التأهيل العلمي الصحيح في مجال الثقافة الإسلامية باللغة الإنجليزية .
ثانيًا : إهداء كل دارس نسخة من إصدارات الأوقاف المترجمة إلى اللغة الإنجليزية.
ثالثًا : ترشيح من تنطبق عليهم الشروط من الأئمة الذين

 

يجتازون الدورة بنجاح للإيفاد للخارج .
رابعًا : الاستفادة بأوائل الدورة الأكثر تميزًا في العمل و التدريس بمراكز الثقافة الإسلامية لغات .
خامسًا : جوائز مالية قيمة لأوائل الدورة .
سادسًا : شهادة باجتياز الدورة لمن يجتازها بنجاح .

الأوقاف الدكتور أيمن إبراهيم طاجن موسوعات السيرة والسنة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية دورات الثقافة الإسلامية وزير الاوقاف

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