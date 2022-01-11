الدكتور سعيد الهلالي عميدًا لكلية اللعة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور سعيد الهلالي، عميدًا لكلية اللغة العربية بالزقازيق.



وأعرب الهلالي عن بالغ تقديره لثقة إدارة الجامعة، مقدمًا الشكر لرئيس الجامعة، وللدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتطوير الكلية بأقسامها المتنوعة.



يذكر أن الدكتور سعيد تخرج في الكلية عام 1986م ،وعين معيدًا، ثم رقي في درجاتها العلمية حتى صار أستاذًا بقسم البلاغة في 201‪4م، ثم رئيسًا لقسم البلاغة والنقد، ثم وكيلًا للكلية من 201‪5م، وشارك في عديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وله عديد من المؤلفات العلمية في تخصص البلاغة والنقد؛ منها: التمني في القرآن الكريم أدوات ودلالات، البلاغة القرآنية في كتاب النبأ العظيم، صورة المرأة في تشبيهات النابغة الذبياني.