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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صحيفة بريطانية توضح عَرَضًا ينبهك إلى إصابتك بمتحور أوميكرون

صدى البلد

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بـ  فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتحديدًا متحور أوميكرون من مجموعة واسعة من الأعراض العادية والغريبة، بما في ذلك الأعراض التي تتمحور حول عادات دخول الحمام ، وفقًا لكبار العلماء في أمريكا.

ويعتبر أوميكرون هو المتحور السائد الآن لـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مختلف دول العالم، وقد تتسبب في مجموعة من الأعراض التي لم تتم رؤيتها في الموجات السابقة كـ متحور دلتا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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ولم يتم اعتبار الإسهال من أعراض فيروس كورونا بشكل أساسي، ولكن العديد من الحالات المصابة، تُظهره كواحد من الأعراض؛ لذا يحذر مركز السيطرة على الأمراض والطبيب “جون هوبكنز ميديسن” من أنه قد يكون علامة منبهة على الإصابة بـ فيروس كورونا وخاصًة “أوميكرون”.

ويشير “جون هوبكنز” إلى أن حوالي 20٪ من المحتمل أن يصابوا بالإسهال كأحد الأعراض بعد وقت قصير من الإصابة بـ فيروس كورونا، في حين أن متغير دلتا، وما قبله من المتغيرات كان من الأسهل التعرف عليه من خلال الأعراض بما في ذلك السعال الجديد والمستمر والحمى وفقدان التذوق أو الرائحة ، فقد أثبت أوميكرون أنه يمتزج بشكل أفضل بكثير.

ووجد العلماء أن أعراض أوميكرون تتماشى مع أعراض الأمراض الموسمية من الأنفلونزا ونزلات البرد، كما لا تزال المخاوف قائمة بشأن معدل انتقاله المرتفع، وقدرته على تجنب أول جرعتين من اللقاح للكثيرين.

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والآن وعلى الرغم من ذلك؛ يقول مركز السيطرة على الأمراض، أو CDC ، ومقره الولايات المتحدة ، إن الأشخاص المصابين بـ كورونا يمكن أن يكون لديهم "مجموعة واسعة من الأعراض".

وفي الواقع  يمكن أن تشكل أعراض كورونا كل شيء، من: أنف مسدود قليلاً، إلى صعوبات في التنفس تتطلب عناية طبية فورية؛ لذلك من الضروري أن يكون الأشخاص على دراية جيدة قدر الإمكان؛ عندما يتعلق الأمر باكتشاف الأعراض وإجراء الاختبارات في أقرب وقت ممكن.

اوميكرون

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