شاهد.. الصورة الأولى لـ دينا الشربيني من آخر دور

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل آخر دور والمقرر عرضه على أحد المنصات الصورة الأولى لـ دينا الشربيني من كواليس العمل، المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

مسلسل “آخر دور” بطولة دينا الشربيني، بجانب كل من أحمد بدير ومريم الخشت ثراء جبيل، وميمي جمال، وعدد آخر من الممثلين، ومن إخراج حسين المنياوي.

دينا الشربيني

وتدور أحداث مسلسل اخر دور حول فتاة -وهو الدور الذى تلعبه دينا الشربيني- تسكن في أحد العقارات في الدور الأخير، ويستعرض العمل علاقتها بالجيران، والمشاكل التي يتعرضون لها على المستوى الشخصي، إلى أن تحدث جريمة قتل تقلب الأحداث رأسا على عقب.

كما بدأت دينا الشربيني، تصوير دورها ضمن أحداث بمسلسل “مشوار لحد هناك” بجانب الفنان محمد رمضان، وعدد من الممثلين ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم .

المسلسل من إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، ويشهد العمل التعاون الأول بين محمد رمضان والمخرج محسن ياسين، بينما يلتقي رمضان مع دينا الشربينى للمرة الثانية بعد فيلم "جواب اعتقال".