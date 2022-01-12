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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح البرنامج التدريبي الرابع للترشح لمنصب عميد كلية بجامعة سوهاج

صدى البلد

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، البرنامج التدريبي الرابع لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية، والذي يستمر لمدة 3 أيام، وذلك بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالحرم الجامعي القديم.

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وقال "عبدالخالق"، أن البرنامج التدريبي معتمد على مستوى الجمهورية للتأهيل للتقدم لهذا المنصب، ويأتي وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات لتأهيل القيادات الجامعية، وتعريفها بكافة اللوائح والقوانين والنظم التي تحكم المسؤوليات الجامعية، إلى جانب تأهيلهم للقيادة والتطوير المؤسسي بكافة المجالات الجامعية.

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وأضاف رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي يشمل  مجموعه جلسات تدريبية متنوعة، شاملة التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية، التطوير المؤسسي لقطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أنه يناقش الجوانب المتعلقة بالعمل الجامعي سواء إدارية أو قانونية أو مالية، مشيراً إلى أن التدريب يستضيف هيئة الرقابة الإدارية لعرض أهم القضايا الدولية وسبل مكافحة الفساد.

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وأوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج يشارك فيه ١٦ متدربا من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي من البرامج المميزة في إعداد القيادات الأكاديمية.

وينظم بشكل دوري للراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية، مضيفا أن البرنامج يهدف أيضا إلى إكساب المشاركين مهارات القيادة وطرق إدارة الأزمات والمخاطر وسبل تنمية الموارد الذاتية.

وأكد الدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ومدرب الجلسة التدريبية الأولى بالبرنامج، أن التدريب يساهم في زيادة مهارات وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في القيادة الجامعية، وخلق كوادر قادرة على تحمل المسئولية على أساس أكاديمي مع بحث آليات تنمية الموارد الذاتية بالجامعة.

والجدير بالذكر أنه يحاضر بالبرنامج التدريبي الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، ،ونخبة من الخبراء والمدربين المعتمدين.

سوهاج جامعه البرنامج هيئه التدريس التدريبي

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