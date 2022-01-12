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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيوان يطرح أغنية «عالبرد» عبر «يوتيوب»

ايوان
ايوان

طرح المطرب اللبنانى إيوان أغنية جديد بعنوان “عالبرد”، وذلك عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

أغنية "عالبرد" غناء إيوان ومن ألحانه، وكلمات حسان المنجد، وتوزيع موسيقى طاهر صالح.

وكان إيوان يعيش حالة من الحزن بعد وفاة والده مروان أنور بعاصيري، بعد صراع مع المرض.

ويعد المطرب إيوان، الذى ولد في صيدا، هو الأخ الأكبر لثلاثة أشقاء مازن وهيثم ورشا، ودرس إدارة الفنادق وحصل على الماجستير في إدارة الفنادق، ودخل الجيش بعدها لمدة سنة وتفرغ للتلحين فلحن لعدة مطربين منهم باسمة أغنية “والخد متكي”، وفارس كرم أغنية “سكر نبات”، وكارول سماحة.

مشوار إيوان 

وفي بداية مشوار إيوان الفني، كتب لنفسه أغنية "قول إنشا الله"، واختار لها لحنا تركيا اشتراه وبترخيص من أصحابه، وبعد النجاح الذي حققته هذه الأغنية كتب ولحن أغنية أخرى تحت اسم "ذنبي إيه". 

اشتهر باللون الرومانسي في الأداء، حيث حصل على جائزة أفضل مطرب صاعد سنة 2003 بعد انتهاء عقده مع شركة “ميلودي”، لم يرغب بتجديد عقده معهم. 

يناير 2015، وقع عقدا مع شركة مزيكا لإنتاج أعماله.

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وفى 2009، شارك “إيوان” في فيلم حفل زفاف بمشاركة الفنان محمد رياض ونخبة من نجوم التمثيل المصريين.

وفى 2013، شارك إيوان كمتسابق في برنامج “رقص النجوم” في نوفمبر 2013 بمشاركة ساندرا إيليا، لكنه خرج في البرايم الثالث.

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