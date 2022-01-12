حكم فوائد البنوك وأخذ قرض لشراء قطعة أرض.. الإفتاء تجيب

حكم فوائد البنوك.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يسأل صاحبه عن حكم فوائد البنوك.

حكم فوائد البنوك

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على حكم فوائد البنوك:" الجواب المختصر أنها حلال"، مضيفاً هذا المال هو ثمرة إيداع أموالي في البنك ويجوز أن اتصرف فيه كيفما شاء وأنفقه كيفما أشاء.

ورداً على سائلة تقول "ما حكم أخذ قرض من البنك لشراء قطعة أرض؟"، أجاب وسام، أن هذا نوع من التمويل وهو جائز شرعاً.

القرض المحرم

القرض المحرم.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: هل القروض حرام؟

وقال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المعمول به لدى دار الإفتاء إن القروض ليست حراماً، بل هي تمويل جائز إذا كانت بهدف شراء سلعة كشقة أو سيارة وغيرها، أو غير سلعة كانت في صورة مشروع، مشيراً إلى أن القرض المحرم هو القرض الذي يؤخذ المال فيه لشراء الأطعمة والترفيه، الأمر الذي يجعل صاحبه غير قادر على السداد.

حكم القرض لشراء سيارة

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف "علام"، في إجابته على سؤال «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعًا لأنها من باب القرض الذي جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.

ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولًا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.