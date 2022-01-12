عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في الذكرى الـ400 لميلاده.. د. جمال ياقوت: موليير أحد أهم أساتذة الهزليات في التاريخ الأوروبي

صدى البلد

تحتفي فرنسا خلال الفترة المقبلة بمرور أربعمائة عام على ميلاد الكاتب والمسرحي الفرنسي الشهير "موليير" والذي ولد سنة 1622م بباريس، إذ تقدم خلال الفترة المقبلة ندوات ومعارض وعروضا على مدار السنة احتفاء بهذه المناسبة، التي تخص الكاتب المسرحي الذي لطالما ارتبط اسمه باللغة الفرنسية حتى باتت توصف بأنها "لغة موليير"، ويعد الكاتب المسرحي الفرنسي موليير (1622 - 1673) من الأكثر قراءة وترجمةً وتمثيلاً في عالم اللغة الفرنسية، إذ لا تزال نصوصه المسرحية حاضرة رغم مرور أربعة قرون من كتابتها.

استمدت نصوص موليير قوة تأثيرها من السخرية التي تنطوي عليها فقد رفض الاستبداد ودعت نصوصه تلك للتمرد عليه. لذلك الاحتفالية مجموعة من الفعاليات تبدأ في 15 يناير الجاري مع معرض "موليير، مصنع مجد وطني" الذي يستضيفه "فضاء ريشو" في مدينة فرساي.

كما تقدم ندوة بعنوان "موليير بلا حدود" يُتوقَّع تنظيمها يونيو المقبل في "مسرح مونتانسيا" في المدينة نفسها، حيث تتيح للجمهور الاطلاع على مسيرة موليير الذي بات راسخاً في أذهان الفضاءات اللغوية والثقافية على اختلافها، وخلال شهر مايو المقبل سيتم تدشين تمثال لـ"موليير"، تليه إقامة الدورة الـ26 من "شهر موليير" التي ستضم عروضاً متعلقة بالكاتب في مسارح وشوارع فرساي.

قضايا راقية

لذلك التقينا مع الدكتور جمال ياقوت أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحي المساعد بقسم المسرح بجامعة الإسكندرية، ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في حوار تحدث خلاله لـ"صدى البلد" وقال إن موليير هو أحد أهم الكتاب المسرحيين في فرنسا، فقد ترك لنا مجموعة مهمة من الأعمال الخالدة وأشهرها بالطبع "طرطوف" و"البخيل" وكان يتميز بأنه متعدد المواهب إذ كان شاعرا وممثلا ومخرجا، وهو أحد أهم أساتذة الهزليات في التاريخ الأوروبي، كما أنه أسس لما يمكن تسميته بالكوميديا "الراقية" فقد ألف ومثل الكثير من المسرحيات التي كتبها، ومثّل 30 مسرحية كانت من تأليفه، وبجانب ذلك كان قادرا على بناء الشخصية المسرحية بصورة كبيرة، فقد عاش أكثر من 50 سنة، قدم خلالها أعمالا هامة جدا خاصة تلك الأعمال الكوميدية الراقية، إذ ناقش قضايا اجتماعية مثل قضايا التطرف الديني والتي ناقشها في "طرطوف" والتي ترتب عليها أن الكنيسة غضبت عليه بل إن أحد القساوسة طالب بحرقه حيًا عقابًا له على ما كان يكتبه، وقد كان بالفعل في صدد تنفيذ هذا الحكم عليه، إلا أن الملك لويس الـ14 استطاع أن يحميه من هذا الحكم.

كاتب مفضل

يضيف ياقوت: موليير هو كاتب مفضل بالنسبة إليّ لكن عندما نتحدث عن كيفية استقبال أعماله في مصر، فيجب أن نعلم أن فترات موليير الأولى في القرن الـ17 لم تكن تصل إلينا أعماله بالطبع خلال تلك الفترة، فقد وصلت أعماله متأخرة وتحديدًا منذ بدايات المسرح في مصر "الكلاسيكية الجديدة"، فأعماله عندما قُدمت داخل مصر لم تكن تترجم بشكل مباشر، إذ كانوا يمصرونها وبالتالي كانت تحدث عملية تباعد عن المجتمعات الغربية، في مقابل التقارب أكثر من المجتمعات العربية، وذلك لمواءمة الأفكار تلك، فكانت تأخذ التيمة الرئيسية من النص المسرحي لكن مناقشتها بشكل مختلف عن طريق تقريبها للثقافة المصرية، لذلك أنا أتصور أن "روح" مسرحياته والحالة التي خلقها استطاع من خلالها أن تناقش مسرحياته  بشكل عالمي وليس بشكل أوروبي أو فرنسي، فقد لامست أفكاره والقضايا التي طرحها جميع سكان العالم.

txt

جمال المراغي : نحتاج أن يلتحم المسرح بالشعب مرة أخرى.. والغرب لا يعتبره وسيلة ترفيه

وضع المسرح

وبخصوص وضع المسرح في مصر خلال تلك الفترة تحدث جمال ياقوت وقال: المسرح ينقسم لأنواع عدة والكوميديا التي تقدم هي جزء مهم من أدوار المسرح، لكني دائمًا ما أستغرب من حالة القلق التي يحاول البعض تقديمها في صورة أن المسرح المصري يعاني، فلا يجب أن نقلق على المسرح المصري، لأن هناك أشياء مهما حاولت التكنولوجيا التغلب عليها فستظل باقية، لأن المسرح هو فن "اللحظة الحية" ولن تستطيع التكنولوجيا مهما كانت أن تنافسه بسبب تلك الميزة التي لا يمكن أن توفرها الوسائل التكنولوجية الحديثة، بالعكس -من رأيي- أرى أن المسرح نفسه استطاع أن يستفيد من تقنيات الفيديو والتكنولوجيا ولم يدخل في صراع معها، إذ سخرها في خدمته وأدت إلى تطوره بصورة كبيرة، فقد تطور المسرح بفضل استخدامه لآليات التكنولوجيا الحديثة.

موليير لغة موليير المسرح العالمي الدكتور جمال ياقوت باريس

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيل إحسان عبد القدوس.. وُلِد لأبوين من أهل المسرح ولم يجرؤ على خوض تجربة الكتابه فيه|نوستالجيا

الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة دولة فلسطين في الآداب.. تعرف عليهم

القاهرة السينمائية.. عن المدينة والحداثة ين الصورة والواقع قريبا عن دار المرايا

الناشر شريف بكر: من الضروري استقطاع المساحات الكبيرة المقدمة لدور النشر الحكومية لصالح نظيرتها الخاصة

مسعود شومان: بيرم التونسي هو ابن لمرحلة مليئة بالأحداث التاريخية.. واستطاع استشراف مناطق شديدة الخصوصية في الحياة الاجتماعية المصرية

في ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسواني: آفة النقاد هي الاستيراد من الخارج| نوستالجيا

خلال احتفالية أقامتها جامعة القاهرة.. جابر عصفور: أنا ابن طه حسين وسهير القلماوي.. وعاهدت أساتذتي أن أكون حريصًا على العلم|نوستالجيا

سار على نهج أديب نوبل.. ماذا تعلم جابر عصفور من نجيب محفوظ؟

ترشيحاتنا

وزير الشباب: لا نية لـ تغير الجهاز الفنى لـ منتخب مصر حاليا.. فيديو

وزير الشباب يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ لاعبي المنتخب ..فيديو

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

وزير الرياضة غير راضٍ عن أداء المنتخب أمام نيجيريا .. فيديو

تغيير التصميم والابتعاد عن الحروف.. فولفو تؤكد تمسكها بسيارات السيدان والواجن.. صور

قطع المياه 8 ساعات عن 11 منطقة بالجيزة| أماكن ومواعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

كوبري خاص.. استجابة فورية من الرئيس السيسي بعد حادث أشمون المنوفية

قرار سريع من محمود الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق

الأمن يكشف كواليس فيديو رقص مدرس مع الطلبة أثناء درس خصوصي

أول رد فعل من الكاف بشأن فضيحة أحداث مباراة تونس ومالي

في واقعة مصرع أسرة بالساحل..الأب مات جالسا ممسكا بعكازه.. والزوجة والابنة"كانوا نايمين"

وفاة الفنان وحيد السنباطي

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

كريمة مختار رمز الأمومة.. استقبلتها رئيسة وزراء الهند في قاعة كبار الزوار .. وهدد الفخرانى بالانسحاب من مسلسل لأجلها I فيديو وصور

المشربية.. كيف تحولت من متنفس للنساء لقطعة فنية تذكرنا بالماضي| نوستالجيا

اتهامات متبادلة بين منة شلبي وممرضات..الفنانة: أهملوا والدتي..وملائكة الرحمة: نيمتنا على البلاط

فيديو

لأول مرة في التاريخ.. زراعة قلب خنزير بجسد مريض في أمريكا |فيديوجراف

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

ريا أبى راشد تروى اللحظات الأخيرة لرحيل والدتها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

اﻟﻤﺰﻳﺪ