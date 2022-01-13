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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات تخلفات كلية الألسن

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أجرى عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لامتحانات التخلفات ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، بكلية الألسن.

وخلال جولته تفقد لجان الفرقة الثانية وعددها ٣٠ طالبًا، ولجان الفرقة الثالثة وعددها ٦١ طالبًا، وأكد خلال جولته أن انخفاض أعداد التخلفات بالكلية يؤكد على ارتفاع المستوى التعليمي لطلاب الكلية، كما تابع تطبيق الاجراءات الإحترازية باللجان مشيدًا بدور إدارة الكلية في الالتزام الكامل بخلق بيئة آمنه لامتحانات الطلاب في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، إلى جانب إلتزام الطلاب بإتباع التعليمات الخاصة بالتباعد وإرتداء الماسكات الطبية باللجان.

وأشار إلى أنه لن يتم السماح بدخول الامتحانات لمن لم يتلقي التطعيم وذلك وفقا القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة أ.د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

ومن جانبها أكدت د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن أمن وسلامة الطلاب في المقام الأول وتحرص الكلية على تطبيق أقصى درجات الأمن للحفاظ على أرواح أبناء الكلية، مشيرة إلى أن إدارة الكلية إتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة إمتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بوضع خطة إستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش و تعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، و توفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد ،و تم التنبيه على السادة الأطباء بالمركز الطبي بالاستعداد لأى حالة طارئة أثناء الامتحانات.

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