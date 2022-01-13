تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الخميس

تباينت أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها بالم هيلز للتعمير، والسويدي إليكتريك، والمصرية للاتصالات، والقلعة للاستشارات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وابن سينا فارما، وأوراسكوم للتنمية مصر، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات أجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12025 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2105 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 14290 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4745 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2264 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3313 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 4235 نقطة.

