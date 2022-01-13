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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر يصدر مؤشر العمليات الإرهابية لحركة "طالبان باكستان" لعام 2021

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

سجل مؤشر متابعة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف للنشاط الإرهابي لـ"طالبان باكستان" على مدار عام 2021م العمليات الإرهابية التي نفذتها الحركة، كأعلى معدل له بواقع 37 عملية في سبتمبر، بينما شهد شهر فبراير أقل عدد ليسجل 15 عملية.

طالبان باكستان

وبناء على رصد وتحليل المرصد للبيانات الواردة عن المناطق الأكثر تضررًا من إرهاب "طالبان باكستان"، وجد أن إقليم "خيبر بختونخوا" كان الأكثر استهدافًا بـ 257 عملية إرهابية، بينما نفذت الحركة 17 عملية بإقليم "بلوشستان"، و٨ عمليات بإقليم "البنجاب".

ونظرًا للمحادثات التي عقدتها الحكومة الباكستانية مع الحركة، والتي نتج عنها وقف إطلاق النار لمدة شهر، يتضح اقتصار تنفيذ "طالبان باكستان" لعملياتها الإرهابية على الفترة الأولى من نوفمبر، كما تم رصد استئنافها لعملياتها بعد اليوم التاسع من ديسمبر، إلا أن عمليات الرصد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد تلك العمليات رغم ذلك، فقد وقع 40 هجومًا في الأيام التسعة الأولى من نوفمبر، و45 هجومًا في ديسمبر.

مرصد الأزهر: عمليات التجريف والهدم في النقب جزء من مخطط صهيوني لطمس المعالم

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بقلق بالغ ما تتعرض له قرى النقب جنوب فلسطين، من تجريف وهدم واعتقالات لسكانها، على يد ما يسمى الصندوق القومي التابع للكيان الصهيوني (كاكال).

وأدت عمليات التجريف والاعتداء إلى اندلاع احتجاجات في الداخل الفلسطيني تنديدًا بما اعتبروه جزءًا من مخطط صهيوني أكبر لإخلاء المنطقة من السكان البدو وترحيلهم من قراهم، تمهيدًا للاستيلاء عليها كموقع استراتيجي وتحويلها إلى مناطق صناعية لطمس معالمها.

وعلى خلفية هذه الأحداث؛ صدرت دعوات للمشاركة في تظاهرات ونشاطات، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، نصرة للفلسطينيين في النقب، واحتجاجًا على ما تتعرض له قرى النقب من تجريف وهدم واعتقالات وتصديًا للمشروع الذي تقوده سلطات الاحتلال في النقب؛ للوصول إلى الرأي العام الدولي.

وأدان المرصد هذه الانتهاكات المتواصلة من جانب قوات الاحتلال، داعيًا المنظمات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات السافرة ووقف معاناة الشعب الفلسطيني المسالم.

الأزهر مرصد الأزهر مكافحة التطرف طالبان باكستان رصد وتحليل المرصد النقب عمليات التجريف والهدم

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