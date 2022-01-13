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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جديد في مصر ..تويوتا تستعد لطرح نسختها روميون موديل 2022 .. صور

تويوتا تستعد لطرح
تويوتا تستعد لطرح نسختها الجديدة روميون موديل 2022

تستعد شركة تويوتا لطرح نسختها الجديدة التي تحمل اسم روميون موديل 2022 داخل السوق المصري، وتعد هذه النسخة هي بمثابة نتاج التعاون المشترك بينها وبين سوزوكي، بعد اطلاق الطراز الشهير بيلتا، بينما تأتي النسخة الجديدة روميون بإطلالة خارجية من فئة MPV العائلية.

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الأداء الفني للسيارة تويوتا روميون موديل 2022

 

تستمد السيارة تويوتا روميون موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصانا، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء تتكون من 4 سرعات.

تجهيزات السيارة تويوتا روميون موديل 2022 

 

تحتوي السيارة تويوتا روميون موديل 2022 على نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع مستشعرات ركن تدعمها كاميرا خلفية لسهولة التحرك والاصطفاف المثالي، بالإضافة إلى قفل مركزي، وزجاج كهربائي، و خاصية الحماية من السرقات ايموبليزر.

كما تضم السيارة تويوتا روميون موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وز بصمة لأيقاف وتشغيل المحرك، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات صوتية، ومدخل USB، وبلوتوث، إلى جانب المساحةو الداخلية ذات المقصورة الرحبة.

حيث يبلغ الوزن الكلي للسيارة نحو 1710 كيلوجرام، مع نسبة خلوص ارضي تقدر بـ 18 سم، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة بنسبة قدرها 4.395 مم، وبعرض يبلغ 1.690 مم، و 1.690 مم للارتفاع، وترتكز السيارة تويوتا روميون موديل 2022 على جنوط رياضية مدعومة بقاعدة عجلات طولها 2.740 مم.

 

أسعار السيارة تويوتا روميون موديل 2022

 

الفئة الاولى تويوتا روميون موديل 2022 بسعر 280 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا روميون موديل 2022 بسعر 310 ألف جنيه.

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