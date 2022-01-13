فوائد غذاء ملكات النحل تفوق الخيال.. أبرزها علاج أثار أدوية السرطان

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة فوائد غذاء ملكات النحل حيث أنه من أشهر المواد الطبيعية المستخدمة فى الطب التقليدي أو الطب البديل .

وفى الحقيقة فوائد غذاء ملكات النحل كثيرة جدا حيث تساعد فى علاج أغلب الأمراض التى يعاني منها البشرة بالإضافة الى تحسين الصحة العامة.

ومن أهم فوائد غذاء ملكات النحل أنه له فوائد عديدة من بينها أنه فعال ضد السرطان حيث يمنع تطور الأورام ويحمى من تصلب الشرايين وعلاج متلازمة ما قبل الحيض ( PMS ) وأعراض سن اليأس وتحسين خصوبة الرجال.

وبالرغم من فوائد غذاء ملكات النحل إلا أن الأكثار منه يهدد الجسم بمشكلات صحية خطيرة لذا يجب أخذه بكميات قليلة جدا وإذا كان يستخدم من أجل العلاج فلابد من استشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة.

نكشف لكم أهم فوائد غذاء ملكات النحل وفقا لما جاء فى موقع “ هيلث لاين” .

يمتلك عناصر غذائية كثيرة



يحتوي غذاء ملكات النحل علي نسبة كبيرة من الماء وكميات متفاوتة من الكربوهيدرات والبروتين والدهون والتركيب الكيميائي الكامل للغذاء الملكي غير معروف، ولكن يعتقد أن آثاره الإيجابية على الصحة تنبع من البروتينات والأحماض الدهنية الفريدة، وهى تسعة بروتينات سكرية تُعرف مجتمعة باسم بروتينات غذاء ملكات النحل الرئيسية (MRJPs) وحمضين دهنيين، وحمض ترانس -10-هيدروكسي-2-ديسينويك وحمض 10-هيدروكسي ديكانويك.

يتكون غذاء ملكات النحل من العديد من فيتامينات ب والمعادن النادرة، أبرزها:

الثيامين ب 1

ريبوفلافين ب 2

حمض البانتوثينيك ب 5

البيريدوكسين ب 6

النياسين ب 3

حمض الفوليك ب 9

اينوزيتول ب 8

البيوتين B7



مضاد للأكسدة والالتهابات



يحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي وفي العديد من الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات يبدو أن الأحماض الأمينية المحددة والأحماض الدهنية والمركبات الفينولية الموجودة في غذاء ملكات النحل لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة .

يقلل الإصابة بأمراض القلب

يقلل غذا الملكات من مستويات الكوليسترول وتظهر كل من الدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر أن غذاء ملكات النحل قد يؤثر بشكل إيجابي على مستويات الكوليسترول وبالتالي يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

القلب

يساعد في التئام الجروح وإصلاح الجلد



يساعد غذاء ملكات النحل سواء عن طريق الفم أو موضعياً في التئام الجروح وحالات الجلد الالتهابية الأخرى، ومن المعروف أن لها تأثيرًا مضادًا للبكتيريا والذي يمكن أن يحافظ على الجروح نظيفة وخالية من العدوى.

وكشفت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات عن زيادة في إنتاج الكولاجين في الفئران بعد تناول مستخلص غذاء ملكات النحل والكولاجين هو بروتين هيكلي حيوي لإصلاح البشرة.

ينظم نسبة السكر في الدم

يؤدي غذاء ملكات النحل أيضًا إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وحساسية الأنسولين عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات زيادة حساسية الأنسولين وتأثيرًا وقائيًا واضحًا على البنكرياس والكبد والأنسجة التناسلية في الفئران المصابة بالسمنة والسكري والتي عولجت بغذاء ملكات النحل.

البروتينات قد تخفض ضغط الدم



قد يحمي غذاء ملكات النحل قلبك ونظام الدورة الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وتشير العديد من دراسات أنبوب الاختبار إلى أن بروتينات معينة في غذاء ملكات النحل تعمل على إرخاء خلايا العضلات الملساء في الأوردة والشرايين ، وبالتالي خفض ضغط الدم.

يحسن صحة ووظائف الدماغ



غذاء ملكات النحل قد يعزز وظائف المخ حيث أظهرت دراسة حيوانية أن الفئران المعالجة بغذاء ملكات النحل كانت أكثر قدرة على إزالة رواسب كيميائية معينة في الدماغ مرتبطة بمرض الزهايمر كما أنه يفيد وظائف المخ ولكن البحوث البشرية قليلة.

الدماغ

يعالج جفاف العين المزمن



يعالج غذاء ملكات النحل جفاف العين عند تناوله عن طريق الفم وأظهرت دراسة على الحيوانات ودراسة بشرية صغيرة تحسنًا في جفاف العيون المزمن لأولئك الذين عولجوا عن طريق الفم بغذاء ملكات النحل، ويمكن أن يكون غذاء ملكات النحل بمثابة حل منخفض المخاطر للعيون الجافة المزمنة.



تأثير مضاد للشيخوخة



قد يبطئ غذاء ملكات النحل عملية الشيخوخة بعدة طرق وتظهر بعض الدراسات زيادة في العمر وتحسين الأداء المعرفي في الفئران التي عولجت عن طريق الفم بغذاء ملكات النحل ويتم تضمين غذاء ملكات النحل أحيانًا في منتجات العناية بالبشرة الموضعية لدعم الحفاظ على بشرة صحية وشابة.



يدعم نظام المناعة الصحي



يحسن غذاء ملكات النحل الاستجابة المناعية الطبيعية لجسمك للبكتيريا والفيروسات الغريبة ومن المعروف أن MRJPs والأحماض الدهنية في غذاء ملكات النحل تعزز النشاط المضاد للبكتيريا، والتي يمكن أن تقلل من حدوث العدوى وتدعم وظيفة المناعة .

ومع ذلك ، فإن معظم البيانات القابلة للتطبيق تقتصر على أبحاث الحيوانات وأنبوب الاختبار لذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتأكيد هذه الآثار.

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يقلل الآثار الجانبية لعلاج السرطان



يأتي العلاج الكيميائي وعلاجات السرطان الأخرى مع آثار جانبية سلبية كبيرة ، بما في ذلك قصور القلب والالتهاب ومشاكل الجهاز الهضمي (GI) ويقلل غذاء ملكات النحل من بعض الآثار الجانبية السلبية المرتبطة ببعض علاجات السرطان.

قد يعالج غذاء ملكات النحل بعض الآثار الجانبية الناتجة عن علاج السرطان ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحوث.

يعالج بعض أعراض سن اليأس



يعالج غذاء ملكات النحل أيضًا الأعراض المصاحبة لانقطاع الطمث الذي يتسبب في انخفاض الهرمونات المنتشرة المرتبطة بآثار جانبية جسدية وعقلية ، مثل الألم وضعف الذاكرة والاكتئاب والقلق.