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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تكريم مهندسي أسوان الرواد والمتميزين

صدى البلد

شهد وفد النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس الاستشاري هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة ممثلا عن النقيب العام  حفل تكريم الرواد والمتميزين من مهندسي نقابة أسوان الفرعية برئاسة المهندس محمد فرج الله. 


وذلك بحضور دكتورة غادة أبوزيد نائبة عن محافظ أسوان والتي قدمت خالص تهاني المحافظ بمناسبة عيد أسوان القومي كما قامت بتقديم الشكر لنقابة مهندسين أسوان الفرعية  مشيده بالجهود المشتركة والتعاون المثمر.


وقد أشاد أبوسنة في كلمته التي ألقاها بدور قواتنا المسلحة الباسلة ودورها الرائد في الحفاظ علي الأمن الداخلي بشراكة الشرطة المصرية.


وقدم أبوسنة الشكر لرئيس نقابة مهندسي أسوان المهندس محمد فرج الله وأعضاء مجلسه علي إقامة فعاليات يوم العطاء ورد الجميل لشيوخ المهنة وكذلك للمتميزين من شباب المهندسين المتفوقين.

وتطرق أبوسنة إلى أهم الملفات التي عمل عليها مجلس النقابة الحالي برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام والذي اعتذر عن الحضور لتعرضه لوعكه صحية.


وقال أبوسنة أن ملف التعليم الهندسي كان من أولويات المجلس الحالي والتي عمل عليه بكل جد واجتهاد حتي حصل علي مكتسبات في هذا الملف الهام لم تحدث من قبل أهمها ايقاف إصدار  تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية وتحديد الفارق بين القبول بالكليات الحكومية والمعاهد الخاصة ليصبح ١٠ % .


ومتابعة المعاهد الهندسية الحالية عن طريق لجنة التعليم الهندسي بوزارة التعليم العالى. 
وأشاد ابوسنة بما تم في ملف استثمارات أصول النقابة وكذلك ماتم بشركتي يوتن والمهندس للتأمين مثمنا تعظيم نسبة النقابة بهاتين الشركتين تحديدا.


كما لفت أيضا للنجاح الذي شهدته منظومة الرعاية الصحية الجديدة للمهندسين وأسرهم 
وثمن أبوسنة خلال كلمته ماتم تحقيقه من فائض تاريخي بصندوق المعاشات خلال فترة مجلس النقابة الحالي بعد أن كان الصندوق يعاني من عجز وتدهور. 


من جانبه رحب المهندس محمد فرج الله رئيس نقابة مهندسي أسوان الفرعية بالحضور جميعا داعيا الله بالشفاء العاجل للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين.

 
وقال فرج الله أثناء كلمته عن الاحتفالية المقامة أن هذا اليوم يعتبر يوما للوفاء لكل من تعب وجد واجتهد ساعيا نحو رفع شأن المهنة مقدما مالديه للرقي بها.


كما تحدث فرج الله عن سعي مجلس النقابة لتخصيص ارض لنادي المهندسين بادفو كذلك تطوير واحلال مقر نادي المهندسين باسوان. 


مشيرا الي ان مجلس نقابة أسوان يعمل بكل قوته لتقديم المزيد لمهندسي المحافظة. 
كما قدم فرج الله خالص تهانيه لمهندسي مصر بشكل عام ومهندسي أسوان بشكل خاص بزيادة المعاشات والتي تم اقرارها أثناء انعقاد الجمعية العمومية للنقابة.

 
وتم التطبيق بداية من يناير الجاري. 
ثم قام فرج الله والمهندس هشام ابوسنة بتكريم الرواد من شيوخ المهنه وكذلك المتفوقين والمتميزين من شباب المهندسين باسوان. 


وقد تم اهداء درع النقابة العامة للمهندسين ودرع نقابة مهندسي القاهرة ودرع نقابة مهندسي أسوان للسيد المحافظ تسلم الدروع نائبة المحافظ كما تم اهداء درع محافظة أسوان للسيد نقيب المهندسين. 
ضم وفد النقابة العامة للمهندسين كلا من: 
المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس احمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة.

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