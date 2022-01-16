فتش عن الأعراض.. الصحة توضح الفرق بين الإصابة بالإنفلونزا وأوميكرن.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ، إن أغلب إصابات كورونا علي مستوي العالم ومصر بـ بمتحور أوميكرون ، مؤكدا أن وزارة الصحة بها 23 مستشفى في مختلف المحافظات تأخذ مساحات بصفة دورية للأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية .

وأضاف متحدث وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخر النهار " المذاع علي قناة" النهار" ، إن هناك تشابها كبيرا بين أعراض الإصابة بمتحور أوميكون والإنفلونزا ويتم التفرقة بينهما علي النحو الآتي فإذا كانت أعراض الإصابة خفيفة تكون إنفلونزا وإذا كانت الأعراض شديدة يكون مصاب بمتحور أوميكورن من كورونا .

وتابع عبد الغفار ، أن الجميع يجب أن يتعامل مع الإصابة بالإنفلونزا علي أنها كورونا ويتبع الإجراءات اللازمة وقي حال الشعور بصعوبة في التنفس يجب علي المريض التوجه إلي أقرب مستشفي حكومي أو جامعي .

واستكمل أن نسب إشغال الأسرة الداخلية لا تزيد عن 9% وأسرة العناية المركزة لا تزيد عن 41 % وأجهزة التنفس الصناعي لا تزيد عن 23% وهذا يؤكد أن دخول المستشفيات أقل بسبب ارتفاع معدلات التطعيم .