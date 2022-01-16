مدبولي: الرئيس ينزل الشارع لمعرفة طلبات الناس ومساحة الإعلام في مصر أفضل من دول أخرى

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن آخر تطورات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وتحدث خلال لقاء على قناة «BBC» عن مدى الاختلاف الكبير في الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن المواطن المصري كان يشكو من النقص والفقر في العديد من الخدمات، لكن اليوم أصبح هناك الكثير من الخدمات.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، آخر تطورات الوضع الاقتصادي المصري خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر في الحدود الآمنة فيما يخص الدين الخارجي ، لافتا إلى أن: "إحنا موجودين في الشارع على طول كحكومة".

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطن العادي أصبح يشعر بمدى الاختلاف الكبير في الخدمات المقدمة له، بعد الكم الهائل من الخدمات التي أصبحت متاحة أمامه، مضيفا : "المواطن المصري كان يشكو من النقص والفقر في العديد من الخدمات، لكن اليوم أصبحت هناك الكثير من الخدمات ممثلة في مشروعات توصيل المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز فضلا عن حجم الإسكان الضخم الذي تم للشباب و محدودي ومتوسطي الدخل، والفئات المهمشة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،أن القيادة السياسية مهتمة منذ البداية بتمكين الشباب ومشاركتهم فى الحياة السياسية، متابعا :" لما دخلت الحكومة كنت فى الأربعينات من عمرى وكذلك عددا من الوزراء وهو شئ كان غير معتاد على الإطلاق".

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، متابعا أن الدولة حاليا تقوم بزيادة الاستثمارات العامة من كل المؤسسات من أجل بناء وتطوير الدولة، موضحا أن الرئيس السيسي أعلن بأنه سيقوم بطرح بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، متابعا: يتم الآن هيكلة بعض الشركات التي تعمل في قطاعات اقتصادية ومدنية من أجل طرحها في البورصة المصرية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جميع دول العالم تدخل باستثمارات في قطاعات استراتيجية في الدولة وهي القطاعات التي تمس الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، موضحا أن حجم مؤسسات القوات المسلحة لا تمثل شيئا بالنسبة للاقتصاد المصري وتمثل أقل من 1% .

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية حريصة على أى تنمية بالنسبة لدول حوض النيل، بل وتشارك فيها، ومصر كانت حريصة بل وأبلغت الجانب الإثيوبى المشاركة فى بناء سد النهضة، مضيفا : "المهم بالنسبة لمصر فيما يخص تلك المشروعات هو ألا تضر بمصر فى حقوقها من نهر النيل، و تتم متابعة قضية سد النهضة بكافة الوسائل الممكنة بحرص شديد، وما ترغب به مصر حتى هذه اللحظة هو الوصول إلى توافق سياسى وقانونى ملزم.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ظروف كل دولة تختلف من دولة لأخرى، ولا يمكن تطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها في العالم المتقدم، على باقي دول العالم النامية، معقباً: "دائماً تكون هناك ظروف مختلفة، ووجهات نظر مختلفة".

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الإعلام المصري متنوع ولم يعد يقتصر على التليفزيون، ويوميا يقوم الإعلام بنقد العديد من القضايا، مؤكدا أن مساحة الإعلام والمناقشات التي تتم في مصر أفضل بكثير من دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط .

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن العلاقة بين مصر وأمريكا هي علاقة استراتيجية منذ زمن بعيد من النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.