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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 17 – 1 – 2022

عملات أجنبية
عملات أجنبية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 17 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 17 - 1 - 2022

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 17-1-2022

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سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 17- 1- 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري
 

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.8312 جنيه، والبيع 17.9767 جنيه.

الجنيه الإسترليني للشراء 21.3705 جنيه، والبيع 21.5339 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.4552 جنيه، والبيع 12.5568 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3959 جنيه، والبيع 2.4156 جنيه.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي للشراء 1.781 جنيه، والبيع 1.7985 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.7304 جنيه، والبيع 1.7482 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 17.078 جنيه، والبيع 17.2455 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.6594 جنيه، والبيع 13.7913 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.2561 جنيه، والبيع 11.3706 جنيه.
 

العملات الاجنبية الجنيه المصري البنك الأهلى المصرى الدولار الأمريكى سجل اليورو

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