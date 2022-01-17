حسام صلاح: أطلقنا خطا ساخنا يجمع بين مستشفيات جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة

كشف الدكتور حسام صلاح مدير مستشفيات جامعة القاهرة، عن الدول التى قامت به جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة خلال أزمة كورونا .

وقال الدكتور حسام صلاح خلال تصريح لصدى البلد، قامت مستشفيات جامعة القاهرة بدعم وزارة الصحة ووكيل وزارة الصحة لمحافظة الجيزة؛ حيث أطلقنا خط ساخن يجمع بين المستشفيات و المحافظة لاستقبال مئات المرضى من وزارة الصحة الذين لم يجدون أماكن .

و أضاف “ حسام ” مستشفى الفرنساوى صرح كبير يتسع 1200 سرير ، كنا على وشك خسارتها لأنها كانت مخصصة لمرضى فيروس كورونا فقط، ولكن تم تخصيص دورين كاملين لمرضى الكورونا مفصولين فصل تام عن باقى الأدوار يطبق إجراءات احترازية الدقيقة للحفاظ على المرضى غير المصابين بفيروس كورونا .



كما أكد، فى شهر يوليو، تم فتح مستشفى الباطنة مرة أخرى التى تدعم أكثر من 70% من مرضى الباطنة وتم نقل مرضى كورونا إلى مكان آخر يطابق محاذير مكافحة العدوى و مراقب يسمى " قسم 6 " بمستشفيات جامعة القاهرة بالمبنى الرئيسى ، كما تم عمل مسارات للمرضى لعمل الفحوصات والاشاعات .