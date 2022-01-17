تاج الدين: 6 أعراض لمتحور أوميكرون في مصر.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الهدف الرئيسي من اللقاحات هو الحد من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا وتقليل الوفيات .

وأضاف محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الإصابة والعدوى.

وتابع محمد عوض تاج الدين:" |ن الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والإقبال على الحصول على لقاحات كورونا ".



واستطرد محمد عوض تاج الدين: "أعراض متحور اوميكرون ترتبط بـ الجهاز التنفسي العلوي واحتقان الحلق والرشح وتكسير الجسم وارتفاع درجة الحرارة والسعال ".

ولفت محمد عوض تاج الدين الى نسبة إصابة الجهاز التنفسي السفلي أي الرئتين في ظل انتشار متحور اوميكرون منخفضة.