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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ عصام الحضري من تدريبات المنتخب

عصام الحضري
عصام الحضري

نشر عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر، صور جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر عصام الحضري في لقطات مختلفة عبر خاصيه “الاستوري”، من تدريبات منتخب مصر من داخل الملعب، مع صورة سيلفي له.

 

حكاية ابنة عصام الحضري مع فرد أمن بين المشاجرة والتنازل.. التفاصيل الكاملة

تصالح ابنة عصام الحضري مع فرد الأمن المتهم بالاعتداء عليها

 

التفاصيل الكاملة لـ مشاجرة ابنة عصام الحضري وفرد الأمن
بداية الواقعة كشفتها التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حيث تبين أن شدوى الحضري، ابنة عصام الحضري، مدرب حراس المرمى في المنتخب المصري الأول لكرة القدم كانت بصحبة اثنين من أصدقائها؛ وهما شابان وكل منهم كان يستقل سيارته الخاصة في كمبوند كونتيننتال في الشيخ زايد، وحدثت مشاجرة بسبب ركن سياراتهم.

 

وشرحت التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن ابنة عصام الحضري كانت برفقة صديقيها وقت حدوث المشاجرة، وأنهم كانوا يستعدون للسهر في أحد الكافيهات، وأثناء ركن سياراتهم حدثت مشادة كلامية مع فرد أمني مكلف بأعمال الحراسة في كومبوند كونتننتال، وتطورت الأمور بينهما إلى التشابك بالأيدي؛ ونتج عن ذلك إصابة أحد أصدقاء ابنة الحضري بجرح قطعي في الرأس نقل على إثره إلى المستشفى وأجريت له الإسعافات الأولية بخياطة الجرح "4 غرز".

 

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط فرد الأمن المتهم بالتعدي على ابنة عصام الحضري، وبمواجهته أمام فرق المباحث أقر بارتكابه الجريمة، وذلك عقب مشاجرة نشبت نتيجة انفعال لحظي أثناء ركن السيارات لعدم التزامهم بالتعليمات، وأنه كان يتبع تعليمات وظيفته وما يمليه عليه مشرف الأمن بالكومباوند، فقد حذرهم كثيرا في بادئ الأمر ولم يستجيبوا له وقابلوا كلامه باستهتار مما دفعه إلى الدخول في مشادة كلامية معهم، ثم التعدي عليهم بالضرب، وإحداث تلفيات بزجاج سيارتهم التي كانوا يستقلونها في مكان الواقعة.

 

وأفادت المعاينة الأولية في المشاجرة، بوجود تلفيات في 3 سيارات خاصة بابنة الحضري وصديقيها «مرسيدس وقشقاي واوكتافيا»، وأثبتت المعاينة في محضر رسمي، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإصابة العمد وتلف السيارات عمدًا.

 

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