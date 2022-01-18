التحالف العربي يعلن شن ضربات جوية على معاقل الحوثيين بصنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن بدء ضربات جوية متفرقة لمعاقل ومعسكرات الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وكان أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أمس الاثنين، بدء تنفيذ ضربات جوية تستهدف قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية شمالي صنعاء.

وقال التحالف العربي في بيان له: "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدأت ضربات جوية في صنعاء".

وأضاف: "استهدفنا قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أن "الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق الاثنين اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيرة، أطلقت باتجاه المملكة"، مؤكدا "أننا نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيرة بالأجواء".

وتابع أنه رصد ويتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين، كاشفا أن عددا من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.