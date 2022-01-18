رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ توصي باختيار القيادات الملهمة في الحكم المحلي

حصل الباحث حامد محمد السيد ترك، رئيس الوحدة المحلية لقرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال، بتقدير امتياز.

وجاءت رسالته تحت عنوان «أثر القيادة الملهمة في اتخاذ القرار وتحقيق التميز المؤسسي .. دراسة على قيادات الحكم المحلي بمحافظة كفر الشيخ».

وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من، الدكتور محمد أبو القمصان، أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة الأسبق «مناقشاً ورئيساً»، والدكتور علي عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ «مناقشاً وعضواً»، والدكتور إيناس العباسي، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ «مشرفاً وعضواً».



وأوصى الباحث في رسالته الإدارة باعتماد نظام التحفيز بالديوان لما له في دور فاعل في التأثير في سلوك العاملين وتمكينهم من إنجاز أعمالهم بما يحقق التميز المؤسسي، وأن يقوم ديوان عام المحافظة بتدريب وتطوير القادة والعاملين بهدف تحقيق الإبداع والتميز، وأن يعمل على الوصول للاتصال الفعال وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في المحافظة والتي تُسهم في إنجاز العاملين وتقديم خدمة مميزة للمستفيدين.

كما أوصى الباحث ديوان عام المحافظة بمنح الفرصة للعاملين في المشاركة باتخاذ القرار حتى يمكنهم من إنجاز أعمالهم بالشكل الذي يحقق التميز المؤسسي، وإجراء استطلاعات للتعرف علي آراء المستفيدين من الخدمة، وإخضاع مهام العاملين في ديوان عام المحافظة إلي عمليات الضبط والتحسين المستمر.

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف على هذه الرساله ضمت -أيضاً- الدكتور محمد فتحي المسيري، مدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ.

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