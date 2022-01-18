انفوجراف.. مفوضية الأمم المتحدة: مصر رحبت باللاجئين وعاملتهم معاملة المواطنين

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك تحت عنوان "قالوا".

وأوضح الانفوجراف ان ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر بابلو ماتيو، عبر عن امتنانه لمصر على حسن معاملتها مع طالبي اللجوء و اللاجئين إلى مصر بحثًا عن الاستقرار والأمن والأمان والمعيشة الكريمة.

وأشار بابلو ماتيو، إلى أن مصر رحبت باللاجئين إليها وعاملتهم معاملة المواطنين المصريين، ولم تضعهم في مخيمات أو مساكن خاصة مثلما تفعل أغلب دول العالم.

وتوجه بابلو ماتيو بالشكر للحكومة المصرية على ذلك وخصوصًا فيما يتعلق بمعاملة اللاجئين في وقت انتشار الجائحة؛ حيث إن الوباء لا يفرق بين المواطن واللاجئ.