توقعات الجمهور لمباراة مصر والسودان في أمم إفريقيا |فيديو

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة هامة غدًا، الأربعاء، أمام نظيره السوداني، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ورصدت كاميرا “صدي البلد”، توقعات جماهير كرة القدم لنتيجة مباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية.

في البداية، قال خالد إبراهيم، “أتوقع فوز المنتخب بهدف دون مقابل لـ محمد صلاح”.

وأضاف سعيد عيد “اللعيبه أظهرت روح واصرار كبير علي الفوز الماتش اللي فات، وإن شاء الله اللي جاي يكون احسن، وأتوقع فوز منتخبنا”.



واستكمل سعد حسين “أتوقع الفوز بهدفين مقابل هدف لاننا بالفعل تمكنا من كسر توابع هزيمة نيجيريا”.

وأكد حسن نادر “التشكيل اتظبط وأن صلاح عاد للتهديف دوليا و توقع فوز المنتخب بمقابل هدفين مقابل هدف للنني ومحمد صلاح”.

وقال حسن علي “أتوقع هزيمة المنتخب لان الاداء سيء و لكن اتمني ان يكون القادم افضل و يتم تدريب الاعيبة بشكل جيد هذة الفترة”.

وتنطلق صافرة اللقاء بين منتخبنا الوطني ونظيره السوداني في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة على ملعب أحمدو أهيدجو.

وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max ، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

وكان منتخب مصر خسر أولى مبارياته في دور المجموعات أمام نيجيريا بهدف نظيف، ثم فاز على غينيا بيساو في الجولة الثانية بنتيجة 1-0، بقيادة محمد صلاح.

ويحتل منتخب مصر، المركز الثاني برصيد 3 نقاط فيما تملك السودان نقطة واحدة فقط في المركز الرابع.

وستكون مباراة الغد هي المباراة السادسة بين مصر والسودان في بطولة كأس أمم أفريقيا.