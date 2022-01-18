عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توقعات الجمهور لمباراة مصر والسودان في أمم إفريقيا |فيديو

صدى البلد

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة هامة غدًا، الأربعاء، أمام نظيره السوداني، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ورصدت كاميرا “صدي البلد”، توقعات جماهير كرة القدم لنتيجة مباراة  مصر والسودان في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية.

في البداية، قال خالد إبراهيم، “أتوقع فوز المنتخب بهدف دون مقابل لـ محمد صلاح”.

وأضاف سعيد عيد “اللعيبه أظهرت روح واصرار كبير علي الفوز الماتش اللي فات، وإن شاء الله اللي جاي يكون احسن، وأتوقع فوز منتخبنا”.

واستكمل سعد حسين “أتوقع الفوز بهدفين مقابل هدف لاننا بالفعل تمكنا من كسر توابع هزيمة نيجيريا”.

وأكد حسن نادر “التشكيل اتظبط وأن صلاح عاد للتهديف دوليا و توقع فوز المنتخب بمقابل هدفين مقابل هدف للنني ومحمد صلاح”.

وقال حسن علي “أتوقع هزيمة المنتخب لان الاداء سيء و لكن اتمني ان يكون القادم افضل و يتم تدريب الاعيبة بشكل جيد هذة الفترة”.

وتنطلق صافرة اللقاء بين منتخبنا الوطني ونظيره السوداني في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة على ملعب أحمدو أهيدجو.

وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max ، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

وكان منتخب مصر خسر أولى مبارياته في دور المجموعات أمام نيجيريا بهدف نظيف، ثم فاز على غينيا بيساو في الجولة الثانية بنتيجة 1-0، بقيادة محمد صلاح.

ويحتل منتخب مصر، المركز الثاني برصيد 3 نقاط فيما تملك السودان نقطة واحدة فقط في المركز الرابع.

وستكون مباراة الغد هي المباراة السادسة بين مصر والسودان في بطولة كأس أمم أفريقيا.

السودان منتخب مصر محمد صلاح مصر والسودان كأس الأمم الافريقية دور المجموعات توقيت القاهرة توقعات الجمهور

ترشيحاتنا

هل إزالة الشعر حول الحاجب للبنات حرام؟.. الإفتاء تجيب

إنشاء مجمع صناعي في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية..والسيسي يوجه بتدقيق كافة التفاصيل

حرام عليكم.. مؤمن زكريا يعلن تقديم بلاغ ضد الصفحات المستغلة لاسمه

الصحة :توقيع اتفاق مع سينوفاك لإنشاء أكبر مجمع لحفظ اللقاحات في أفريقيا بمصانع فاكسيرا

أول تعليق من الملك سلمان علي هجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبو ظبي

كأس الرابطة.. فاركو يهزم الزمالك 2-0 في مباراة مثيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: وقف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية غدا

السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه

يحتاج إلى جراحة عاجلة.. ‏شوبير يناشد المسئولين لمساعدة أشرف قاسم في علاجه

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

طلب بإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما في مشاجرة شدوى الحضري

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

هددته بفيديو مخل جمعهما.. قاصر تبتز طبيب من دولة عربية في أكتوبر

إقرار علاوتين بنحو 8 مليارات جنيه..قرارات هامة من السيسي| تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

هنود يعبدون عجلا بـ3 عيون لشبهه بأحد أصنامهم "شيفا".. صور

فيديو

فيديو جراف.. القصة الكاملة لتحطيم موسيماني هاتف صحفي بسبب كهربا

فيديو جراف.. أبرز تصريحات ياسمين صبري عبر Space

فيديوجراف.. تصريحات أوقعت أصحابها المشاهير في مشاكل

فيديو جراف.. تعرف على الفائزين في the best 2021

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ