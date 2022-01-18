الدبلوماسية الحل.. بلينكن يهدد لافروف: ملتزمون بدعم أوكرانيا في حال أي غزو

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده تجاه أوكرانيا في حال غزو روسيا لها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بلينكن في اتصال مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إنه يجب مواصلة المسار الدبلوماسي لتخفيف التوتر بشأن أوكرانيا.

وأضاف بلينكن لـ لافروف أن مناقشة الأمن الأوروبي يجب أن تشمل الناتو والشركاء الأوروبيين.

وحسب "روسيا اليوم"، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزيرين الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن بحثا نتائج الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة وكذلك اجتماعات روسيا – الناتو.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه الدول الغربية موسكو بتعزيز القوات على الحدود مع أوكرانيا، لغزو البلاد في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ونفى الكرملين مرارًا وتكرارًا وجود أي خطة للهجوم، مشيرا إلى أن الناتو يستحضر شبح '"العدوان الروسي" كذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية في المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، زعمت شبكة CNN الأمريكية أن "مجموعة من النشطاء" تدربت على حرب المدن واستخدام المتفجرات قد تم إرسالها 'لتنفيذ أعمال تخريبية ضد القوات الروسية بالوكالة' لخلق ذريعة للتدخل العسكري في أوكرانيا.

ورددت هذه القصة، نقلاً عن مصادر مجهولة، بيانًا سابقًا أدلى به مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي ادعى أن المخابرات الأمريكية لديها سبب للاعتقاد بأن موسكو تخطط لسيناريو يمكن أن يبرر فيه توغل عسكري في أوكرانيا.