عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدبلوماسية الحل.. بلينكن يهدد لافروف: ملتزمون بدعم أوكرانيا في حال أي غزو

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده تجاه أوكرانيا في حال غزو روسيا لها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بلينكن في اتصال مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إنه يجب مواصلة المسار الدبلوماسي لتخفيف التوتر بشأن أوكرانيا.

تطور خطير.. روسيا تبدأ إخلاء سفارتها وإجلاء دبلوماسييها في أوكرانيا

تصريح خطير.. ألمانيا تهدد روسيا بدفع ثمن باهظ إذا غزت أوكرانيا

وأضاف بلينكن لـ لافروف أن مناقشة الأمن الأوروبي يجب أن تشمل الناتو والشركاء الأوروبيين.

وحسب "روسيا اليوم"، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزيرين الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن بحثا نتائج الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة وكذلك اجتماعات روسيا – الناتو.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه الدول الغربية موسكو بتعزيز القوات على الحدود مع أوكرانيا، لغزو البلاد في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ونفى الكرملين مرارًا وتكرارًا وجود أي خطة للهجوم، مشيرا إلى أن الناتو يستحضر شبح '"العدوان الروسي" كذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية في المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، زعمت شبكة CNN الأمريكية أن "مجموعة من النشطاء" تدربت على حرب المدن واستخدام المتفجرات قد تم إرسالها 'لتنفيذ أعمال تخريبية ضد القوات الروسية بالوكالة' لخلق ذريعة للتدخل العسكري في أوكرانيا.

ورددت هذه القصة، نقلاً عن مصادر مجهولة، بيانًا سابقًا أدلى به مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي ادعى أن المخابرات الأمريكية لديها سبب للاعتقاد بأن موسكو تخطط لسيناريو يمكن أن يبرر فيه توغل عسكري في أوكرانيا.

روسيا الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الامريكي الولايات المتحدة أوكرانيا

ترشيحاتنا

ما هي ودائع الصكوك ؟ .. قانون التجارة يجيب

5 مشاهد من مران الأهلي في التتش

الاتحاد الجزائري ينفي استقدام راقِ شرعي لفك النحس في أمم أفريقيا

وداعا لأزمة نقص المعلمين ..السيسي يوافق على تعيين 30 ألف مدرس سنويا

بقوة 4,7 ريختر.. زلزال عنيف يضرب المغرب

كنوز مزخرفة .. اكتشافات غامضة ومريبة في وادي الملوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: وقف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية غدا

يحتاج إلى جراحة عاجلة.. ‏شوبير يناشد المسئولين لمساعدة أشرف قاسم في علاجه

طلب بإجراء تحليل مخدرات للمجني عليهما في مشاجرة شدوى الحضري

السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه

بعد قرارات الرئيس |أول رد من البرلمان علي تعيين 30 ألف معلم

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

تعيين 30ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات.. و2700 جنيه الحد الأدنى للأجور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

فيديو جراف.. لماذا تصالحت أسرة عصام الحضري مع فرد الأمن ؟

فيديو جراف.. القصة الكاملة لتحطيم موسيماني هاتف صحفي بسبب كهربا

فيديو جراف.. أبرز تصريحات ياسمين صبري عبر Space

فيديوجراف.. تصريحات أوقعت أصحابها المشاهير في مشاكل

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ