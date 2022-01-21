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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

صدى البلد

تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف تريند مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة بعدما أثارت الجدل بعد تصريحاتها الجريئة التي أطلقتها في برنامج “مصر الجديدة” والذي تحدثت فيه عن حياتها الفنية والشخصية وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها رانيا يوسف الجدل، ونرصد أبرز مواقفها.

شاهد الفيديو:


أطلت الفنانة رانيا يوسف في الحفل الافتتاحي للدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفستان أسود طويل ذي أكمام طويلة، من القماش اللامع بالكامل، وبفتحة من الخلف كشفت عن ظهرها كله، وأثارت به الجدل، كما أطلت خلال الفعاليات أيضًا بفستان جريء، إذ ظهرت رانيا يوسف بفستان قصير مكشوف من الصدر يجمع بين لوني الأبيض والأسود.

شاهد الفيديو:

 

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