ستظهر سيارة بورشه تايكان توربو S التي تم اختيارها لتكون سيارة الأمان الرسمية لأول مرة في الجولة الافتتاحية لبطولة الفورمولا E يومي 28 و 29 يناير في الدرعية بالمملكة العربية السعودية، حيث ستتولى السيارة الألمانية مهام السلامة خلال فعاليات الحديث الكبير، لتحل محل سيارتي Mini Pacesetter و BMW i8 Roadster.

بورشه تايكان توربو S .. سيارة الأمان الرسيمة لسباق الفورمولا E بالسعودية.. صور

ستنطلق سيارة الصالون الكهربائية من بورشه إلى المضمار بزينة متعددة الألوان تمثل ألوان كل فريق على الشبكة، فضلاً عن ألوان البطولة والاتحاد الدولي للسيارات، وسترتدي الرقم 22 كإشارة إلى عدد المشاركين في السلسلة هذا العام.

بورشه تايكان توربو S .. سيارة الآمان الرسيمة لسباق الفورمولا E بالسعودية.. صور

تعتبر سيارة بورشه تايكان توربو S هي السيارة الكهربائية الرائدة من بورشه بفضل محركها المزدوج بقوة 751 حصاناً وعجلات الدفع الرباعي التي تدفعها من وضع الثبات حتى 62 ميل في الساعة خلال 2.6 ثانية فقط، أي انها أسرع بـ 0.2 ثانية من متسابقي الفورمولا E أنفسهم.

بورشه تايكان توربو S .. سيارة الآمان الرسيمة لسباق الفورمولا E بالسعودية.. صور

تم إجراء العديد من التعديلات على تايكان توربو إس لجعلها مناسبة للاستخدام كسيارة أمان، حيث تتميز المصدات الأمامية والخلفية بأضواء وامضة مدمجة، تعمل جنباً إلى جنب مع شريط الضوء البارز على السقف.

بورشه تايكان توربو S .. سيارة الآمان الرسيمة لسباق الفورمولا E بالسعودية.. صور

في الداخل تم استبدال المقاعد الخلفية بقفص دائري، واستخدمت مقاعد الدلو الخاصة بالسباق والتي تأتي مزودة بحزام من ست نقاط في المقدمة، ونظام اتصالات "عالي التقنية" ونظام تسجيل بيانات Marelli وطفاية حريق تجعلها متوافقة مع متطلبات سلامة دائرة الاتحاد الدولي للسيارات.

بورشه تايكان توربو S .. سيارة الآمان الرسيمة لسباق الفورمولا E بالسعودية.. صور

قال توماس لاودنباخ نائب رئيس بورشه موتورسبورت: "نحن فخورون بأن فورمولا إي كلفت بورشه بهذه المهمة لسلامة سائقيها، ومع اعتبار تايكان توربو إس سيارة الأمان الرسمية، فإننا نقدم مساهمة مهمة لتتبع السلامة ونؤكد أيضاً على أهمية الفورمولا إي بالنسبة لبورشه موتورسبورت، ويوضح التصميم المميز التزامنا بالمستقبل الناجح لسلسلة السباقات المبتكرة هذه.