وسط الثلوج.. انفجار خط أنابيب نفط في تركيا واندلاع حريق ضخم.. فيديو

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن انفجارا وقع في خط لنقل النفط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا، مشيرة إلى أن السبب غير معروف، حتى الآن.

وقالت صحيفة "تركيا جازيتاسي" إن الانفجار الهائل تسبب في إغلاق طريق كهرمان السريع أمام حركة المرور.

وأدى الانفجار في خط الأنابيب إلى توقف حركة النقل والمواصلات بين غازي عنتاب وكهرمان مرعش وتوقفت المواصلات بسبب الحريق الذي اندلع بعد الانفجار وامتد إلى طريق كهرمان مرعش - غازي عنتاب.

ووقع الانفجار في خط أنابيب النفط في نارلي ماهاليسي في منطقة بازارجيك، حيث كانت الثلوج تهطل بكثافة،



وامتد الحريق الذي اندلع بعد الانفجار إلى طريق كهرمان مرعش - غازي عنتاب السريع. وانتشر عدد كبير من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف بالمنطقة جراء الحريق.

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وتوافدت عناصر الإطفاء بكثافة إلى موقع الحريق وسط مخاوف من استمرار الحريق وامتداده إلى مناطق قريبة، في ظل الظروف الجوية التي تجعل العمل صعبا.