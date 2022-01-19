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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تحتفي بذكرى الكاتب الراحل إبراهيم أصلان

قصر السينما
قصر السينما

عطر الأحباب هو البرنامج الثقافي الذى يحتفى بذكرى الراحلين من كبار الكتاب والشعراء، ويتناول سيرتهم الذاتية وإبداعاتهم، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

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وتناول في أولى حلقاته شخصية "إبراهيم أصلان"، والإحتفاء به بقصر ثقافة السينما، حيث تمر الذكرى السنوية العاشرة على رحيله، وذلك بحضور الشاعر مسعود شومان، ونجله هشام اصلان، وبمشاركة مجموعة من الكتاب منهم يسرى حسان، سيد محمود، على عطا، وأدار اللقاء الكاتب شعبان يوسف الذى بدأ حديثه عن الرحلة الإبداعية للكاتب ابراهيم أصلان الذي أثرى الحياة الثقافية بمؤلفاته، والحضور الذى أحدثه فى مجال القصة القصيرة.


بجانب ذلك أوضح الشاعر "على عطا" مدى علاقته بأصلان الذى يعد من أبرز اسماء "جريدة الحياة"كما أنه حالة متفردة من الإبداع، وقضى فى مشوار الكتابة الأدبية ما يقرب من نصف قرن، وفى كلمته ذكر الشاعر "سيد محمود"  مدى تأثر إبراهيم اصلان بأسلوب يحيى حقى خاصه فى الجانب المتعلق بالقدرة على دمج الأصوات فى الكتابه كذلك إشارته للسمه الأبوية فى سلوك "يحيى حقى" والذى تأثر بها "ابراهيم اصلان" الذى كان يفضل الصمت والكمون للبعد عن الكاميرات.

 

 ومع ذلك ظل دومًا من أشهر الكتاب بفضل حضوره وإبداعه وقدرته على التعبير الفنى، عمله صحفيا كان تتويجا لمسيرة كاملة فى عالم الكتابة مما ساعده على فتح منبرا من خلال عمله كصحفيا كما ساعده السفر لدول العالم فى التعرف على أساليب الكتابة المختلفة.

قصور الثقافة سينما الهيئة العامة لقصور الثقافة إبراهيم أصلان القصه القصيره الثقافة السفر الإدارة المركزية الشاعر مسعود شومان يحيى حقي

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