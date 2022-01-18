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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين: قرارات الرئيس السيسي أدخلت البهجة في نفوس ملايين المصريين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بقرارات الرئيس السيسي اليوم، بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات وتعيين 150 ألف معلم، مؤكدًا أنها أدخلت السعادة والبهجة على قلوب ملايين المصريين .. لتؤكد انحياز الرئيس للبسطاء وتحقيق العدالة الإجتماعية .. وتعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي «فالشعب يواصل جني ثمار الخير». 

وقال أبو العينين إن رفع الحد الأدني للأجور للمرة الثالثة فى عهد الرئيس السيسي ليصل إلى 2700 جنيها وزيادة العلاوات وتعيين 150 ألف معلم - حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي تتكامل مع مبادرات الرئيس .. ومشروع حياة كريمة .. وما تشهده بلادنا كل يوم من مشروعات عملاقة وإنجازات .. خارطة أمل تكتمل لتشكل واقع #الجمهورية_الجديدة .. جمهورية الحق والعدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.

ووجه أبو العينين التحية للرئيس السيسي قائلًا: «كل التحية للرئيس السيسي القائد والأب الذي يفي بوعوده ويثبت في كل قراراته أنه مع الناس يشعر بهم وينحاز إليهم .. ويؤمن حياة كريمة لشعب يستحق الكثير .. فهدايا الرئيس للبسطاء والعمال والموظفين والمعلمين بشرة خير مع بداية عام إعلان الجمهورية الجديدة».

 

 

محمد أبو العينين الرئيس السيسي أبو العينين مجلس النواب

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