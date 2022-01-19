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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ334 مليون حالة

إصابات كورونا
إصابات كورونا

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 334 مليونا و5 آلاف و99 حالة.


وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و554 ألفا و646 وفاة.


وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 67.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 37.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 23.2 مليون حالة.


ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ853 ألفا و955 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ621 ألفا و803 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 487 ألفا و65 وفاة.

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