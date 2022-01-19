طابع بريدي تذكاري وتعزيز التعاون.. وزير الاتصالات يستقبل سفير أرمينيا بالقاهرة

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،هراتشيا بولاديان سفير أرمينيا فى القاهرة، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى، وبناء القدرات، والتعهيد.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على عراقة العلاقات المصرية الأرمينية وعمق الروابط التى تجمع الشعبين المصرى والأرميني؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت محاور استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل التحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية ودعم الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى أن مصر حققت خطوات وثابة فى مجال التحول الرقمى فى ضوء التطور الكبير والمتنامى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تقديم فرص تدريب للشباب الأرمينى فى القاهرة فى إطار البرامج المتعددة لبناء القدرات التى تتبناها الوزارة وفى ضوء إنشائها لجامعة مصر للمعلوماتية المتخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها.

ووجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة لنطيره الأرمينى من خلال هراتشيا بولاديان سفير أرمينيا فى القاهرة لزيارة مصر فى القريب للتعرف عن قرب عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والطفرة التى تشهدها مصر فى مجال التحول الرقمي.

هذا وقد شهد اللقاء استعراض التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلدين، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة الأهداف التنموية في البلدين.

ومن جانبه؛ أوضح السفير الأرمينى جهود قطاع الاتصالات فى أرمينيا حيث قدم للسيد الوزير ملفًا يتضمن معلومات عن القطاع وأبرز الشركات الأرمينية العاملة به؛ مشيرا إلى إمكانية إقامة منتدى للأعمال يجمع الشركات من البلدين للتعرف على فرص التعاون الممكنة؛ مؤكدا على أنه من المقرر انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأرمينية خلال هذا العام واقترح توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون بينهما.

ووجه السفير الأرمينى الدعوة للدكتور عمرو طلعت للمشاركة فى المعرض الدولى الثالث لتقنيات الدفاع Arm Hightech والمزمع إقامته فى العاصمة الأرمينية يريفان فى نهاية مارس المقبل.

وفى ختام اللقاء؛ تم الاتفاق على إصدار طابع بريد تذكارى يصدر من البلدين احتفالًا بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المشتركة.