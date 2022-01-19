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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بشرى سارة.. الصحة العالمية: إصابات متحور أوميكرون تنخفض عالميا.. تفاصيل

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا يتباطأ رغم رصد 18 مليون إصابة بالوباء الأسبوع الماضي.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بنسبة 20٪ الأسبوع الماضي أي بأكثر من 18 مليون حالة، ما يمثل تباطؤ في الزيادة الناجمة عن انتشار متحور أوميكرون.

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وأوضحت الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي عن الوباء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا زاد في كل منطقة من مناطق العالم باستثناء أفريقيا، حيث انخفض عدد الإصابات بنحو الثلث.

وظل عدد الوفيات على مستوى العالم مماثلاً للأسبوع الماضي، عند حوالي 45000.

وكانت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت بنحو 50٪ في الأسبوع قبل الماضي، ما يعكس تباطؤ متحور أوميكرون.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت أمس من ظهور مزيد من متحورات فيروس كورونا، مع تصاعد الإصابات بمتحور أوميكرون، مؤكدة أن جائحة كوفيد-19 "لم تنته بعد".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن "أوميكرون قد يكون أقل حدة، في المتوسط، من المتغيرات السابقة، ولكن السرد القائل بأنه يتسبب بمرض خفيف مضلل.. ويضر بالاستجابة العامة، ويكلّف المزيد من الأرواح".

وأضاف أدهانوم في مؤتمر صحفي من جنيف “نحن قلقون بشأن تأثير أوميكرون على العاملين الصحيين المنهكين بالفعل والنظم الصحية المثقلة” .

وحذر مدير الصحة العالمية "لم تقترب هذه الجائحة من نهايتها، ومع النمو المذهل بإصابات المتحور أوميكرون عالميًا، من المحتمل ظهور متحورات جديدة.. وهذا هو السبب في أن التتبع والتقييم لا يزالان مهمين".

ولفت "نحتاج إلى التأكد من أننا نشارك اللقاحات الحالية بشكل منصف، ونطور التصنيع الموزع في جميع أنحاء العالم.. لا يمكننا التغلب على هذا الفيروس إلا إذا تعاونا معًا وشاركنا الأدوات الصحية بشكل عادل".

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