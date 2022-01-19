إحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض إبنة شقيقه في الدقهلية

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، عامل من ‏إحدى قري مركز المنصورة للجنايات لاتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه طفلة لم تتجاوز 18 عاما ‏، بأن استغل حداث عمرها وأفقدها عذريتها وعرض أخلاق الطفلة للخطر من ‏جراء ذلك وتسبب في حملها وتعرضها للإجهاض،

وبفحص الطب الشرعي البصمة ‏الوراثية من متحصلات الإجهاض للطفلة مع البصمة الوراثية المتحصلة من المتهم تبين أنه لا ‏يوجد ما يمنع كون متحصلات الإجهاض تخص ابن المتهم.‏



ووجه المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، ‏بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها ‏من تحقيقات اتهامات إلي «مسعد أ. ص.»، 33 عام، عامل، بأنه في شهر إبريل ‏‏2021بدائرة مركز المنصورة - محافظة الدقهلية . حال كون المجني عليها طفلة، هتك عرض ‏ بنت شقيقه « سماح م.» بغير قوة أو تهديد، وأفقدها عذريتها، على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب الشرعي. ‏

واتهمته النيابة العامة، بأنه عرض اخلاق الطفلة المجني عليها للخطر بتحريضها علي ‏ارتكاب الأفعال الاباحية المنافية للآداب العامة وهي موضوع التهمة الأولي وكان من شأن ذلك ‏تهديد سلامة نشأتها الواجب توافرها لها علي النحو المبين بالتحقيقات‎.‎

وجاء في التحقيقات التي أجراها المستشار محمود صالح، وكيل النيابة الكلية، أن الطفلة المجني ‏عليه حال سماع أقوالها أكدت قيام المتهم بالتعدي عليها جنسيا.

وتوصلت تحريات المباحث إلي صحة ارتكاب المتهم للواقعة بأن استغل حداثة سن المجني عليها ‏حال كونه من المتولين ملاحظتها «عمها» وأعزي قصده إلي هتك عرضها برضائها.‏