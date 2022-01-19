إحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض إبنة شقيقه في الدقهلية

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، عامل من إحدى قري مركز المنصورة للجنايات لاتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه طفلة لم تتجاوز 18 عاما ، بأن استغل حداث عمرها وأفقدها عذريتها وعرض أخلاق الطفلة للخطر من جراء ذلك وتسبب في حملها وتعرضها للإجهاض،
وبفحص الطب الشرعي البصمة الوراثية من متحصلات الإجهاض للطفلة مع البصمة الوراثية المتحصلة من المتهم تبين أنه لا يوجد ما يمنع كون متحصلات الإجهاض تخص ابن المتهم.
ووجه المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات اتهامات إلي «مسعد أ. ص.»، 33 عام، عامل، بأنه في شهر إبريل 2021بدائرة مركز المنصورة - محافظة الدقهلية . حال كون المجني عليها طفلة، هتك عرض بنت شقيقه « سماح م.» بغير قوة أو تهديد، وأفقدها عذريتها، على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
واتهمته النيابة العامة، بأنه عرض اخلاق الطفلة المجني عليها للخطر بتحريضها علي ارتكاب الأفعال الاباحية المنافية للآداب العامة وهي موضوع التهمة الأولي وكان من شأن ذلك تهديد سلامة نشأتها الواجب توافرها لها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء في التحقيقات التي أجراها المستشار محمود صالح، وكيل النيابة الكلية، أن الطفلة المجني عليه حال سماع أقوالها أكدت قيام المتهم بالتعدي عليها جنسيا.
وتوصلت تحريات المباحث إلي صحة ارتكاب المتهم للواقعة بأن استغل حداثة سن المجني عليها حال كونه من المتولين ملاحظتها «عمها» وأعزي قصده إلي هتك عرضها برضائها.