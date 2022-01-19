الموعد والتفاصيل.. وزير التموين: تخفيضات 50% على سلع الأوكازيون الشتوي.. فيديو

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2022، اعتبارا من الاثنين 7/2/2022 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.
وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50% كما حدث العام الماضي.
وأشار كمال ألى أن الاوكازيون إذا كان فرصة سانحة للمواطن فهو فرصة سانحة للتاجر أيضا الذي يستخدم الاوكازيون لإحداث رواج في تجارته ، مضيفا انه كل عام يدخل في الاوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد عن 3500 محل، مؤكدا أن الاوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية و الشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.
ونوه أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحال للمشاركة في الأوكازيون مشددا على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.