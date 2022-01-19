الموعد والتفاصيل.. وزير التموين: تخفيضات 50% على سلع الأوكازيون الشتوي.. فيديو

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، بدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام ‏‏2022، اعتبارا من الاثنين 7/2/2022 ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان ‏الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به ‏بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن ‏الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول ‏المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50% كما حدث العام الماضي.

وأشار كمال ألى أن الاوكازيون إذا كان فرصة سانحة للمواطن فهو فرصة ‏سانحة للتاجر أيضا الذي يستخدم الاوكازيون لإحداث رواج في تجارته ، ‏مضيفا انه كل عام يدخل في الاوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد ‏عن 3500 محل، مؤكدا أن الاوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل ‏يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية و الشنط) ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.

ونوه أحمد كمال المتحدث ‏الرسمي للوزارة أن الدكتور على المصيلحى - ‏وزير التموين والتجارة الداخلية وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات ‏لأصحاب المحال للمشاركة في الأوكازيون مشددا على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.‏