عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الموعد والتفاصيل.. وزير التموين: تخفيضات 50% على سلع الأوكازيون الشتوي.. فيديو

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، بدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام ‏‏2022، اعتبارا من  الاثنين  7/2/2022 ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين.

وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار علي ضرورة إعلان ‏الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به ‏بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏

وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن ‏الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول ‏المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50% كما حدث العام الماضي.

وأشار كمال ألى أن الاوكازيون إذا كان فرصة سانحة للمواطن فهو فرصة ‏سانحة للتاجر أيضا الذي يستخدم الاوكازيون لإحداث رواج في تجارته ، ‏مضيفا انه كل عام يدخل في الاوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد ‏عن 3500 محل، مؤكدا أن الاوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل ‏يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية و الشنط) ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.

ونوه أحمد كمال المتحدث ‏الرسمي للوزارة أن  الدكتور على المصيلحى - ‏وزير التموين والتجارة الداخلية وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات ‏لأصحاب المحال للمشاركة في الأوكازيون مشددا على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.‏

التموين وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الاوكازيون الشتوي مديريات التموين الداخلية

ترشيحاتنا

خسائر فادحة.. الجيش اليمني يحبط هجوما بريا لميلشيا الحوثي بمحافظة حجة

لمواجهة البرد.. توزيع بطاطين على وديان الاسباعية والخرازين والاسقف والراحة والسعال بسانت كاترين

وقت أذكار المساء ومتى ينتهي .. وأفضل الأذكار الثابتة عن النبي ؟

السيسي يوجه باتخاذ ما يلزم لتقليل الكثافات في الجامعات والمدارس والمصالح الحكومية

أفغان يصطفون في طوابير بكابول للحصول على رغيف خبز ..فيديو

بسبب "كابوس" شبكة 5G.. شركات الطيران حول العالم تلغي رحلاتها إلى أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل الإبراشي: اتجوزت علشان خايف اتسجن| نوستالجيا

على طريقة رمضان صبحي.. هل يحسم الأهلي التعاقد مع محمود تريزيجيه؟

منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول معرض الكتاب.. تفاصيل

بشرى سارة.. الصحة العالمية: إصابات متحور أوميكرون تنخفض عالميا.. تفاصيل

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة البرد.. فيديو

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

بعد خناقة هبطلك كورة.. عقوبة ضخمة على ياسر إبراهيم لاعب الأهلي

مدبولي: الحكومة ستبدأ في تنفيذ قرارات السيسي الخاصة بالزيادات المالية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين "سهم-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

أصحاب ولا أعز .. كل ما تريد معرفته عن أول فيلم عربي لـ نتفليكس

حادث نادر جدا.. طفلة عمرها 8 سنوات تنجب مولودًا في ظروف غامضة.. صور

لحظة اعتقال ممثلة شهيرة داخل ملهى ليلي في أمريكا.. فيديو

فيديو

نشرة الفن.. هدى المفتي تصاب بكسر في قدمها.. ورشوان توفيق يكشف آخر تطورات حالته الصحية|فيديو

عمل فى بنزينة وتقاضى جركن عصير..نجم مسرح مصر يكشف معاناته قبل الشهرة

الأرصاد تحذرمن موجة انخفاض مستمرة ودرجات حرارة تصل لصفر ببعض المناطق

8 أمراض تنتقل عند تقبيل الرضع تعرف عليها وكيفية علاجها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ