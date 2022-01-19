مران الزمالك.. تدريب خاص المستبعدين وطارق حامد في الجيم

ادي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة فاركو الأخيرة بكأس الرابطة، فقرة تدريبات تأهيلية قوية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي ، تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق.

وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني لهذة المجموعة بشكل تدريجي حتي يتم تجهيزهم بأفضل شكل استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة.



وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الحديث مع فيرناندو مخطط الأحمال للاطمئنان على هولاء اللاعبين وسير البرنامج التأهيلي الموضوع لهم ..

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة للسداسي رزاق سيسيه وإسلام جابر وحسام عبد المجيد ويوسف أسامة نبيه ومحمد أشرف روقا وعبدالله جمعة، خلال تدريب الفريق اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وقام السداسي بأداء تدريبات الركض حول الملعب لمدة ٢٠ دقيقة ، وبعدها خاض اللاعبون فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران.



ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة .

واصل طارق حامد وعمر السعيد ومحمود عبد العزيز ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزهم للعودة للتدريبات في الفترة المقبلة.



وخاض الثلاثي تدريبات علاجية وتأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة غزل المحلة.



ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة في الركبة بينما تعرض محمود عبد العزيز لإصابة بشد في العضلة الضامة ،ويعاني عمر السعيد من إصابة بشد في العضلة الأمامية.

أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة فاركو الأخيرة بكأس الرابطة، فقرة تدريبات تأهيلية قوية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي ، تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق.

وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني لهذة المجموعة بشكل تدريجي حتي يتم تجهيزهم بأفضل شكل استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة



وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على الحديث مع فيرناندو مخطط الأحمال للاطمئنان على هولاء اللاعبين وسير البرنامج التأهيلي الموضوع لهم .